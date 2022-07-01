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人口普查局最新數據：亞裔、西語裔增加 唯白人變少

屋崙越裔社區罪案飆 市議會通過撥款11萬護治安

記者劉先進／屋崙報導
小西貢社區商戶6月29日還舉行記者會，呼籲市議會投資社區安全。（記者劉先進／攝影）
小西貢社區商戶6月29日還舉行記者會，呼籲市議會投資社區安全。（記者劉先進／攝影）

屋崙越南裔小西貢社區（Little Saigon）疫情後犯罪飆升，暴力搶劫和破車窗等案件層出不窮，包括華人在內的亞裔商戶和居民怨聲載道，呼籲市議會利用中期預算投資社區，維護治安。屋崙市議會6月30日召開特別會議，響應社區需求，全票通過市議長勵琪（Nikki Fortunato Bas）等人提出的2022-2023財政年度的中期預算修正案。在小西貢社區投資11萬500元，以緩解當地暴力犯罪。

屋崙市議會6月30日召開特別會議，響應社區需求，全票通過市議長勵琪等人提出的20...
屋崙市議會6月30日召開特別會議，響應社區需求，全票通過市議長勵琪等人提出的2022-2023財政年度的中期預算修正案。在小西貢社區投資11萬500元，緩解當地暴力犯罪。（記者劉先進／攝影）

勵琪和市議員法夫（Carroll Fife），加洛（Noel Gallo）和卡爾布（Dan Kalb）組成的預算團隊，提出了此次的中期預算修正案。勵琪說，此次預算，滿足了第二區這一屋崙最大的亞太裔社區的公共安全、小企業支持、公園改善和社區活動的迫切需求。

在越南裔小西貢社區，撥款11萬500元。用於加強安全和小企業資助，以緩解地區前所未有的犯罪。包括，恢復此前取消的商業改進區（BID）可行性研究撥款，總計6萬2500元。（註：一旦小西貢社區能進行商業改進區計畫，將對業主徵收地產評估費，用於聘請社區大使維護治安、清潔社區等。）另外，將在社區建立一個臨時和長期的屋崙警局分站，引入說越南語的聯絡警官，並擴大克林頓公園和娛樂中心（Clinton Park and Rec Center）的服務。

今年5月，屋崙正式將華埠麥迪遜廣場公園（Madison Square Park），改為陳煥瑛公園（Wilma Chan Park）。紀念去年因交通事故意外去世的前縣議員陳煥瑛。此次的預算也提到，投資10萬用於改善該公園，擴大市政府支持的社區項目和活動。投資3萬5000元用於維修中國花園（Chinese Garden）設施的屋頂，該設施由家橋驛社經營，為社區提供兒童護理和老年服務。

另外，預算還提及，在原本撥款100萬的基礎上，再投資75萬為低收入租房者提供法律服務。投資110萬，全面資助第66大道的安全露營車停車場，為遊民社區提供安全的停車地點。撥款125萬用於就業準備計畫，為受毒品戰爭影響的居民提供有針對性的補助，以幫助他們就業。投資35萬在給以青年為中心的規畫過程，為過渡年齡的青年（有一定精神健康問題），開發一個強大的、提供全面服務的職業技術教育中心。

此外，預算還希望為支持預防暴力和無家可歸的服務提供撥款，為槍枝回購計畫提供18萬的配套資金，加強對亞太裔社區健康和安全的投資。

勵琪說，此次預算使屋崙專注於核心目標，為人們提供住房和經濟機會，創造更安全的社區，清潔街道和公園，規畫圖書館和娛樂中心，讓城市工作人員提供優質服務。

預算 投資 屋崙

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