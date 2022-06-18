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加州擴大房貸紓困 灣區1.3萬家庭受惠

編譯組／灣區綜合電

加州州府日前宣布擴大房貸紓困計畫，協助新冠疫情間，經濟陷於困境，無法繳納房貸屋主度過難關。

過去州府房貸紓困計畫只適用於2021年12月27日前欠繳兩次房貸的屋主。擴大紓困案亦將協助2022年期間欠繳房貸的屋主。此外這項紓困計畫案亦適用於欠繳房地產稅民眾。房貸付清的屋主如欠繳房地產稅，亦可取得協助。

根據這項擴大房貸紓困計畫，加州各縣中，家庭收入為各個縣中間家庭收入150%以下者，均可申請房貸紓困。按照這個標準，灣區約有1萬3000個家庭符合申請資格。

加州商業、消費者服務與房屋局長拉米雷茲 (Lourdes Castro Ramirez) 表示，新冠疫情公衛大危機期間，許多加州人家庭財務遭受衝擊，必須與經濟現實搏鬥。拉米雷茲接著指出，根據美國人口普查局，約有10%的加州屋主沒有信心繳得起下個月的房貸，或者對繳交下個月房貸信心低微。

加州屋主於今年6月30日前至少欠繳兩次房貸者，將可申請紓困協助，紓困款最高額為8萬元。能否符合申請資格則視其家庭收入而定。阿拉米達縣與康曲柯斯達縣一家四口年收入在21萬4200元。舊金山與聖馬刁縣則為27萬9600元。聖他克拉拉縣為25萬2750元。

屋主沒有欠繳房貸，或者繳清房貸擁有房屋者，如於2022年5月31日前至少欠繳一次房地產稅者，可申請最高2萬元的房地產稅紓困協助。

灣區與美國各地面臨通貨膨脹與高價汽油壓力，民眾生活艱辛，此房貸紓困計畫來的正是時候。州府表示，擴大紓困基金申請沒有特別期限，然而州府呼籲有需求民眾儘快上網CaMortgageRelief.org 或撥888-840-2594與相關單位聯繫。

房貸紓困計畫基金高達10億元，目前已動用其中6800萬元，協助1900名屋主度過難關。房貸紓困基金取自2021年美國聯邦援助法案 (American Rescue Plan Act)。新冠疫情嚴峻期間，州府採取各種辦法，協助民眾居住問題，其中包括禁止驅逐欠繳房租房客等。隨著疫情緩和，社會重啟，州府已於今年4月1日停止房客申請經濟援助，然根據最新資訊，灣區仍有1萬6000名經濟有問題房客等待政府援助。州府禁止房東驅逐欠繳房租法令即將於6月30日到期失效。

紓困 加州 疫情

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