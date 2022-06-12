經濟不景 估值19億旅遊初創公司 裁員2成

曾估值近20億美元的舊金山旅遊初創公司已裁兩成員工。（取自官網）

就在不到一年前還估值為19億美元的一家舊金山 短租公司，現在已經裁掉了五分之一的員工。據《華爾街 日報》周四報導，作為Airbnb的高檔替代品的旅遊初創公司，Sonder周三（6月8日）宣布，將裁減21%的現有公司職位，並還將裁減7%的現有一線崗位。

該公司於今年1月上市，去年10月，其估值為19億美元，比2021年早些時候22億美元的初始估值少了3億。

Sonder在疫情 初期已經承受一些挑戰，在疫情開始時裁員或休假了近四分之一的員工。據《華爾街日報》報導，Sonder公司正提供遣散費和福利給那些被解雇的員工，儘管具體細節還沒有公開。Sonder公司的代表未對此做出評論。

該公司的掙扎，只是科技行業在持續經歷經濟困境的另一個例子。科技股暴跌，風險投資公司不願意為新的創業公司提供資金支持，越來越多的公司暫停招聘，收回已被應聘者接受的工作機會，並解雇員工。

據MarketWatch報導，同樣位於舊金山的零售送貨服務Stitch Fix，周四（6月9日）裁減330名受薪員工，約占該公司員工總數的4%。