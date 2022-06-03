舊金山華裔藝術家插畫作品 好萊塢獲獎

舊金山華裔藝術家張小蒙好萊塢獲獎。（主辦機構提供）

加州舊金山 藝術家張小蒙（音譯：Xiaomeng Zhang）在好萊塢舉行的L.Ron Hubbard成就獎活動中被評為 「未來插畫師大賽」的優勝者，並獲得了現金獎勵。他的作品還在國際暢銷文集「L. Ron Hubbard Presents Writers of the Future」中發表。

4月8日在Taglyan Complex舉行的頒獎活動是一場正裝晚會，向所有作家和插圖畫家的獲獎者致敬，並宣布作家和插圖畫家大獎的獲獎者。 作品集的正式發行時間是4月12日， 然而由於紙張短缺，平裝本的發行日將為6月28日。

張小蒙1990年出生於中國四川成都。他對藝術一直有著濃厚的興趣；然而科幻電影 抓住了他的想像力，他開始描摹在這些電影中看到的場景和人物。

他就學於舊金山的藝術學院，在那裡進行他的綜合藝術研究。這也給他提供了一個寶貴的機會，讓他認識了有創造性的、興趣相投的藝術家。大學畢業後，他開始從事動畫、視頻遊戲開發，並擔任平面設計師。

他對數字繪畫的熱愛反映在他的創造力上。他利用業餘時間作畫，並對不同風格的藝術創作進行研究；在隨後的創作中，他的想法常常為公司帶來意想不到的理想效果。

張小蒙的作品已經在一些藝術雜誌上發表；他繼續在藝術創作中進行創新，為他的自由職業者客戶提供高質量的插畫服務。

「未來插畫師大賽是世界上最負盛名的插畫比賽之一，目前已進入第34個年頭，其評委由推理小說界的一些首要人物擔任，包括：埃格勒頓（Bob Eggleton）（11次Chesley獎和7次雨果獎）、埃爾莫爾（Larry Elmore）（Dungeons & Dragons書籍封面）、切爾尼克（Echo Chernik）（為主要公司進行平面設計，包括Celestial Seasonings茶包裝）、普雷爾（Rob Prior）（為Spawn、Heavy Metalcomics和Buffy the Vampire Slayer進行藝術設計）、西魯洛（Ciruelo）（Eragon Coloring Book）。

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