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車隊巡遊、飛機廣告… 北加陸空遊行 挺台入世衛

記者李榮╱密爾比達報導
眾人呼口號，挺台灣入世衛。右一為賴銘琪。（記者李榮／攝影）
眾人呼口號，挺台灣入世衛。右一為賴銘琪。（記者李榮／攝影）

世界衛生大會（WHA）將於5月22日在瑞士日內瓦召開，但台灣至今未收到邀請函。若今年再缺席，將是台灣自2017年起、連續第六年未獲邀參加WHA。為聲援台灣，世界華人工商婦女企管協會北加州分會今年再次舉辦「挺台灣進世衛」海陸空遊行，其中遊艇巡遊海灣已於日前舉行。5月8日在僑教中心，進行誓師大會與車隊及飛機廣告，表達台灣參加世界衛生大會的訴求。

包括駐舊金山經濟文化辦事處處長賴銘琪、金山灣區文教中心主任莊雅淑、副主任徐廣梅、僑務委員魏德珍、呂玉貞、李漢文、吳怡明、美國加州排舞協會創辦人林貴香等人都參加當日活動。除了車隊巡遊以及飛機廣告以外，還有舞龍舞獅、大鼓等表演，眾人還合唱「愛拚才會贏」等歌曲，振奮士氣。

經文處長帶領車隊巡遊。（記者李榮／攝影）
經文處長帶領車隊巡遊。（記者李榮／攝影）

這次的廣告飛機從利佛摩機場出發，拖曳著「Health for all, Support Taiwan entry to WHA」的標語，飛翔在灣區上空，在空中宣揚台灣應該加入世界衛生大會的決心。

飛機拉著廣告，訴求支持台灣入世衛。（記者李榮／攝影）
飛機拉著廣告，訴求支持台灣入世衛。（記者李榮／攝影）

世界華人工商婦女企管協會北加州分會長胡威妮表示，為了聲援台灣參與世界衛生大會，去年就已經舉辦挺台灣進世衛的海陸空遊行，但那時因為新冠肺炎疫情的關係，人數上有限制。今年逐漸放寬，更多人得以參加挺台灣進世衛的遊行，當日就有16個團體加入，共同聲援台灣。

她表示，過去兩年台灣的防疫表現，以及在國際上捐口罩與防疫用品等，都代表台灣有能力為世界衛生盡一份心力；希望世界衛生組織能正視台灣的訴求與人民的需要。

賴銘琪表示，至今為止台灣都尚未接到世界衛生大會邀請函，這對台灣非常不公平。事實上，台灣醫療水準很高，一些評價更是世界第一，醫療品質也數一數二，沒有道理被屏除在外。

他表示，台灣不能參與世界衛生組織與世界衛生大會，就是因為中國的反對，而中國還口口聲聲稱「會照顧台灣」，「說中國會照顧台灣，各位相信嗎？我是絕對不會相信！」

他解釋，台灣已經申請參加187場的WHO專業會議，但是台灣只獲准參加57場，根本連一半都不到，「而且，整天派軍機來環繞台灣。那不是照顧台灣，那是恐嚇台灣。」

經文處長帶領車隊巡遊。（記者李榮／攝影）
經文處長帶領車隊巡遊。（記者李榮／攝影）

賴銘琪強調，台灣參加世界衛生組織與世界衛生大會，是為了貢獻一己之力。展現台灣加入世衛的訴求，需要僑界的幫助，感謝大家挺身而出，「我們在這邊要鄭重呼籲，WHO能夠做成正確的決定，邀請台灣參加世界衛生大會，讓台灣有機會做更多貢獻。」

排舞協會也到場表演。（記者李榮／攝影）
排舞協會也到場表演。（記者李榮／攝影）

莊雅淑表示，感謝世華與僑界領袖共同站出來，為台灣加入WHA發聲。依據聯合國與世界衛生組織的憲章，健康是基本人權，也是普世價值，任何人不應該被排除在世界衛生組織與世界衛生大會之外，「台灣到現在還沒有收到邀請函，也代表世界衛生大會違反了憲章。」

她指出，感謝僑社出面相挺，更希望讓世界聽到台灣的訴求，讓台灣能順利加入世界衛生的網路之中，也讓台灣有機會能貢獻己力，讓世界的防疫與衛生更完整、更周全。

世界華人工商婦女企管協會北加州分會長胡威妮呼籲團結，挺台灣加入WHA。（記者李榮...
世界華人工商婦女企管協會北加州分會長胡威妮呼籲團結，挺台灣加入WHA。（記者李榮／攝影）

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