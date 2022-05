車隊巡遊、飛機廣告… 北加陸空遊行 挺台入世衛

眾人呼口號,挺台灣入世衛。右一為賴銘琪。(記者李榮/攝影)

世界衛生大會(WHA )將於5月22日在瑞士日內瓦召開,但台灣至今未收到邀請函。若今年再缺席,將是台灣自2017年起、連續第六年未獲邀參加WHA。為聲援台灣,世界華人工商婦女企管協會北加州分會今年再次舉辦「挺台灣進世衛 」海陸空遊行 ,其中遊艇巡遊海灣已於日前舉行。5月8日在僑教中心,進行誓師大會與車隊及飛機廣告,表達台灣參加世界衛生大會的訴求。

包括駐舊金山經濟文化辦事處處長賴銘琪、金山灣區文教中心主任莊雅淑、副主任徐廣梅、僑務委員魏德珍、呂玉貞、李漢文、吳怡明、美國加州排舞協會創辦人林貴香等人都參加當日活動。除了車隊巡遊以及飛機廣告以外,還有舞龍舞獅、大鼓等表演,眾人還合唱「愛拚才會贏」等歌曲,振奮士氣。

經文處長帶領車隊巡遊。(記者李榮/攝影)

這次的廣告飛機從利佛摩機場出發,拖曳著「Health for all, Support Taiwan entry to WHA」的標語,飛翔在灣區上空,在空中宣揚台灣應該加入世界衛生大會的決心。 飛機拉著廣告,訴求支持台灣入世衛。(記者李榮/攝影)

世界華人工商婦女企管協會北加州分會長胡威妮表示,為了聲援台灣參與世界衛生大會,去年就已經舉辦挺台灣進世衛的海陸空遊行,但那時因為新冠肺炎疫情的關係,人數上有限制。今年逐漸放寬,更多人得以參加挺台灣進世衛的遊行,當日就有16個團體加入,共同聲援台灣。

她表示,過去兩年台灣的防疫表現,以及在國際上捐口罩與防疫用品等,都代表台灣有能力為世界衛生盡一份心力;希望世界衛生組織能正視台灣的訴求與人民的需要。

賴銘琪表示,至今為止台灣都尚未接到世界衛生大會邀請函,這對台灣非常不公平。事實上,台灣醫療水準很高,一些評價更是世界第一,醫療品質也數一數二,沒有道理被屏除在外。

他表示,台灣不能參與世界衛生組織與世界衛生大會,就是因為中國的反對,而中國還口口聲聲稱「會照顧台灣」,「說中國會照顧台灣,各位相信嗎?我是絕對不會相信!」

他解釋,台灣已經申請參加187場的WHO專業會議,但是台灣只獲准參加57場,根本連一半都不到,「而且,整天派軍機來環繞台灣。那不是照顧台灣,那是恐嚇台灣。」

賴銘琪強調,台灣參加世界衛生組織與世界衛生大會,是為了貢獻一己之力。展現台灣加入世衛的訴求,需要僑界的幫助,感謝大家挺身而出,「我們在這邊要鄭重呼籲,WHO能夠做成正確的決定,邀請台灣參加世界衛生大會,讓台灣有機會做更多貢獻。」 排舞協會也到場表演。(記者李榮/攝影)

莊雅淑表示,感謝世華與僑界領袖共同站出來,為台灣加入WHA發聲。依據聯合國與世界衛生組織的憲章,健康是基本人權,也是普世價值,任何人不應該被排除在世界衛生組織與世界衛生大會之外,「台灣到現在還沒有收到邀請函,也代表世界衛生大會違反了憲章。」

她指出,感謝僑社出面相挺,更希望讓世界聽到台灣的訴求,讓台灣能順利加入世界衛生的網路之中,也讓台灣有機會能貢獻己力,讓世界的防疫與衛生更完整、更周全。