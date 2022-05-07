排華法案140周年 天使島燃燭紀念先民

天使島上遺留著當年關押華工和華裔移民的居所。（記者李怡／攝影）

5月6日是美國通過「排華法案」140周年，舊金山華埠藝術媒體合作社（CMAC）、天使 島移民 站基金會等組織近期舉辦一系列活動，緬懷華裔先輩、反思歷史，希望藉此促進跨族裔團結與包容。6日當天，天使島移民站經過修繕正式命名為天使島移民站博物館，並舉辦「照亮黑暗」（Lighting the Darkness）展覽，往昔的拘留營裡點燃起140支蠟燭，以提醒人們銘記歷史，以史為鑑，維護自身權益，促進跨族裔團結。

華埠藝術媒體合作社執行總監鄧式美、天使島移民站基金會行政主任特伯恩（Edward Tepporn）、中華文化中心行政總監梁凱欣、華人 進步會政治主任林德樂、前市議員李麗嫦、灣區社區領袖和當年被拘押在天使島的華裔移民的後人等，出席了在天使島舉辦的紀念儀式，向移民站華人移民紀念碑敬獻花環。

鄧式美致詞指出，疫情爆發以來，亞太裔不斷遭到攻擊與歧視，至今情形仍嚴重。此次紀念活動，希望能提醒人們，亞裔在歷史上就遭到不公正對待，我們的先民為了平等的地位進行過艱苦的抗爭，在推動各族裔團結同時，要學會爭取和維護自身的權益。

6日在天使島移民站博物館舉辦的「照亮黑暗」（Lighting the Darkness）展覽，點燃140支蠟燭。 （Tan 供圖）

李麗嫦表示，她的外祖父就是當年以「紙兒子」的身分來美，外祖母也曾在天使島滯留約一個月。李麗嫦表示，歧視華人和亞太裔在美國由來已久，當今亞太裔在各行各業取得成功，擔任公職人員，但得之不易，亞裔需要銘記歷史，因為對抗歧視的鬥爭仍未結束。

梅森堡（Fort Mason）藝術文化中心舉辦的「Off the Grid」系列展覽6日下午開幕，晚上8時製作人劉詠嫦（Felicia Lowe）和視覺裝置藝術家Ben Wood在梅森堡B樓的牆上，展示視頻投影作品「排擠／包容」（Exclusion／Inclusion），並在警衛室的窗戶上放映一系列有關天使島移民站的視頻。

舊金山中華文化中心舉辦的「站穩腳跟：『排華法案』140年後」活動，將在7日（周六）上午開始。社區代表和青年領袖發表演講，禮堂內會播放劉詠嫦的兩部短片。藝術家李美玲（Summer Lee）等將利用當代藝術的手法，在中華文化中心通往花園角廣場的天橋上舉辦室外活動，宣讀受「排華法案」影響的140名華人的名字，隨後妙蓮仙館的導師將帶隊穿過天橋，進入花園角，在社區祭壇前放置照片、紀念品和香燭，追思華裔祖先。

6月和7月，華埠社區團體還將舉辦圍繞研討會，主題為「河流的旅程：流民、異化和國民性」，將美國移民政策放在華人移民的歷史框架下進行解讀。