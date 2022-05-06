舊金山、聖荷西房價 世界百大都會區最難負擔

圖為舊金山市一處全新可負擔出租單位，位於市場街1177號。（本報檔案照）

房價 愈漲愈高，一項新研究增強了舊金山 與聖荷西 購屋者的困難現實，這兩個房地產市場是全球最難負擔的市場。研究人員發現，這兩個灣區都會區隨著疫情期間、全世界難以負擔房市範圍擴大而房價上漲，導致中等收入買家越來越無法擁有房屋。

「2022年人口統計國際住房可負擔報告」(2022 Demographia International Housing Affordability report)調查8個國家的近100個房地產市場中，只有一個房市在衡量與收入相關的房價時仍然為「可負擔」(affordable)：匹茲堡。

報告指出，新冠疫情推動房市快速轉變，導致價格以「前所未見」(Unprecedented)速度增長。休士頓「都市改革研究所」(Urban Reform Institute)資深研究所考克斯(Wendell Cox)表示，由於疫情相關的「需求衝擊」(demand shock)，所有市場過去幾年的住房負擔能力都在惡化，家庭尋找更大房子與後院，需求增加。

報告基於2021年第三季度數據，使用房價中位數除以家庭總收入中位數的房價收入比(price-to-income ratio)評估中等收入住房的負擔能力。在澳洲、加拿大、中國、愛爾蘭、紐西蘭、新加坡、英國與美國的92個大城市房市中，只有匹茲堡保持在可負擔範圍內，成為在美國與國際排名第一的最實惠市場。

舊金山在國際排名第86、聖荷西排名第89，排名僅在加拿大溫哥華、澳洲雪梨、香港之前。報告調查56個美國市場，舊金山排名第54、聖荷西排名第56。報告將舊金山市場定義包括舊金山、馬林、阿拉米達、康曲柯士達、聖馬刁等縣；聖荷西市場包括聖荷西、聖他克拉拉與聖比尼度縣(San Benito County)。

儘管這些大都會地區的房屋價格不同，但至少有七位數是稀鬆平常：聖荷西與舊金山地區城市的房屋中位數售價分別為145萬元與153萬元。「Realtor.com」報告這兩個城市的掛牌售價中位數皆為130萬元。

根據人口普查，確定購屋負擔能力的另一個數字是家庭收入中位數。舊金山為11萬9136元、聖荷西為11萬7324元。相較之下，匹茲堡的家庭收入中位數為6萬1969元僅約為灣區城市一半。匹茲堡的房屋售價中位數為23萬1700元、掛牌房屋中位價為23萬元。