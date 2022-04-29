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染新冠無症狀 專家：與病毒量無關 打疫苗者傳播性較小

編譯組／灣區28日電
專家表示，無症狀新冠感染者的免疫系統反應與有症狀者大致相同，但是否出現症狀取決於其他因素。（Getty Images）
專家表示，無症狀新冠感染者的免疫系統反應與有症狀者大致相同，但是否出現症狀取決於其他因素。（Getty Images）

許多人接受新冠檢測後發現呈陽性，但沒有出現任何症狀，例如聯邦眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi），和近日確診的副總統賀錦麗（Kamala Harris）。

無症狀感染者很難追蹤，因為他們完全不知道自己感染了新冠病毒。這些無症狀感染者感染病毒之後，體內會產生哪些變化，他們又是如何傳播病毒的呢？

史丹福大學傳染病學家德瑞辛斯基（Stanley Deresinski）表示，無症狀感染者的免疫系統對病毒的反應和有症狀感染者非常相似。當病毒進入反疫系統後，干擾素細胞（interferon cell）會被啟動用來對抗病毒。接著，B細胞會產生抗體，T細胞負責提供免疫力。

德瑞辛斯基指出，一名感染者會不會出現症狀，取決於人體開始對抗病毒的第一階段，它受到多種因素影響，包括遺傳、病毒的毒性、感染者接觸到病毒的途徑等。

德瑞辛斯基說：「在某種程度上來說，症狀嚴重與否與病毒複製數量多寡無關，而是人體對感染做出的反應。例如，為何有人接種疫苗後會發燒，有人不會？疫苗並無不同，不同的是人體對疫苗有不同的反應。」

不過，德瑞辛斯基表示，目前還不清楚為何有些人的免疫反應會引發症狀，有些人的不會。一些研究認為，包括遺傳和年齡在內的因素，或許可以預測一個人對病毒會有什麼反應。

另一位史丹福大學傳染病學家沙林納斯（Jorge Salinas）指出，如果一個人完全沒有症狀，檢測呈陽性並不一定代表你具有傳染性，是否會把病毒傳播給他人，取決於這個人目前所處的感染階段，和其他有症狀感染者一樣。無症狀感染者確實可以傳播病毒，但他們到了不再具有傳染性時，檢測仍然可能呈陽性。

沙林納斯表示，對有症狀的感染者來說，他們病毒傳播力最強的時期始於症狀開始的前兩天，通常持續一周後傳播力會開始下降。他認為，無症狀者傳播病毒的時間大約相同，問題是無法知道是何時開始。

舊金山加大傳染病學家甘地（Monica Gandhi）表示，已接種疫苗的無症狀感染者不太可能大量傳播病毒。

甘地說：「有充分的研究證據顯示，從病毒生存能力的角度來看，已接種疫苗者傳播病毒的可能性較小，而那些無症狀感染者即使在接種疫苗前，其傳播病毒的可能性也比有症狀者要低。因此，已完全接種且已接種補強針者，即使檢測呈陽性，也不太可能會傳播病毒。」

疫苗 檢測 史丹福大學

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