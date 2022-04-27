我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國台辦發言人：台若多人病死 哪來底氣與陸談制度之爭

為亞太裔文化月造勢 布里德：這是分享故事、加強連結好機會

記者王子涵／舊金山報導
舊金山市長布里德（右三）與亞太裔社區領袖共同為亞太裔傳統文化月慶祝活動造勢。（記者王子涵╱攝影）
舊金山市長布里德（右三）與亞太裔社區領袖共同為亞太裔傳統文化月慶祝活動造勢。（記者王子涵╱攝影）

一年一度的亞太裔傳統文化月（AAPI Heritage Month）即將在5月1日正式開幕。舊金山市長布里德（London Breed）與眾多亞太裔社區領袖26日在市府共同為慶祝活動造勢。

慶祝活動委員會會長鄭可欣（Claudine Cheng）表示，今年慶祝活動的主題為「加強社區聯結」（Forging Community Bonds），將圍繞亞太裔文化、美食、電影展開，並會在5月4日召開傳統文化月晚會和頒獎典禮，地點設在Herbst劇場。

布里德表示，每當想起亞太裔的歷史，她便想為減小文化隔閡、加強社區聯結做出更多的努力：「亞太裔傳統文化月不僅僅是亞太裔社區分享故事、歷史的一個機會，還是建立橋樑，建立聯繫，互相學習的機會。這也是為什麼我如此期待的原因。」

舊金山華裔行政官朱嘉文（Carmen Chu）表示，有很多人在討論如何重開這座城市，如何讓城市重新富有生機，但同時他們也在認真討論重建亞太裔社區與城市的關係。朱嘉文說：「我很感謝布里德市長可以支持我們的活動，支持亞太裔老年人群體。」

舊金山市府律師邱信福（David Chiu）表示，亞太裔社區的歷史十分曲折艱難。他說：「100年前亞裔群體是不被社會所接受的，因為眾多亞裔領袖的付出，我們才到了今天。」

慶祝活動委員會每年還會評選出為社區貢獻巨大的民間組織以及個人。今年獲獎的組織為亞太文化中心（Asian Pacific Islander Cultural Center）以及Kearny街工作室。三位獲獎個人分別是獲獎主持人、記者半田（Robert Handa），表演家、編舞家索利亞諾（Rudi Soriano）以及主廚甄文達（Martin Yan）。

布里德表示，亞太裔傳統文化月是建立橋樑，建立聯繫，互相學習的機會。（記者王子涵/...
布里德表示，亞太裔傳統文化月是建立橋樑，建立聯繫，互相學習的機會。（記者王子涵/舊金山攝影）

舊金山 亞裔 電影

上一則

台灣防疫3+4 灣區僑胞盼鬆綁10+7 早日解禁與國際接軌

下一則

今年7.1後出生加州居民 將獲最高1500元助學金

延伸閱讀

舊金山可負擔房屋動工 還有社工托兒服務 吸引民眾

舊金山可負擔房屋動工 還有社工托兒服務 吸引民眾
甘大為退出6月州眾議員初選 期待與楊馳馬合作

甘大為退出6月州眾議員初選 期待與楊馳馬合作
4/19特別選舉 楊馳馬得票率63.8%有望當選

4/19特別選舉 楊馳馬得票率63.8%有望當選
提供80間房 舊金山遊民永久住所啟用

提供80間房 舊金山遊民永久住所啟用
金山選區重畫委面臨罷免 布里德緩頰

金山選區重畫委面臨罷免 布里德緩頰

熱門新聞

衛生專家表示，是否感染新冠病毒可能與人們免疫系統的差異有關。（美聯社）

為何有人從未染疫 有人接種仍多次感染

2022-04-19 11:08
加大與州大共約36萬名學生今秋起可獲「中產階級獎學金」。(美聯社)

加大、州大36萬學生 今秋起可獲「中產階級獎學金」

2022-04-21 02:11

矽谷鄰居的告別信

2022-04-21 02:10
柏克萊加大疑似出現槍手，警方發佈就地避險令，最終取消避險令。但學校人流較少。（記者劉先進 ／攝影）

「躲地下室4小時」柏克萊加大疑現槍手 學生緊急避險

2022-04-21 18:20
男子拿著刀叉，在華埠恐嚇路人。（學生義工黃泳新和曹彥斌供圖）

非裔男金山奧克蘭華埠持刀恐嚇 華裔學生狂奔500米報警

2022-04-24 23:13
在舊金山市北灘，一位亞裔女子光天化日之下遭襲擊。嫌犯被抓到後，警方將其用擔架帶走。（電視新聞截圖）

舊金山亞裔女 北灘光天化日之下遭襲

2022-04-24 02:20

超人氣

更多 >
「黑人的命也是命」捐款被拿去買豪宅 贊助者納悶

「黑人的命也是命」捐款被拿去買豪宅 贊助者納悶
挺俄、封城…外資逃離中國 速度前所未見

挺俄、封城…外資逃離中國 速度前所未見
影／紐約法拉盛地鐵站 男子強擄22歲華女欲性侵 警通緝

影／紐約法拉盛地鐵站 男子強擄22歲華女欲性侵 警通緝
上海缺糧缺菜 Angelababy竟超前部署「在家種菜」

上海缺糧缺菜 Angelababy竟超前部署「在家種菜」
世界OnAir／退租紐約公寓 藝術家華人夫妻帶娃房車環美

世界OnAir／退租紐約公寓 藝術家華人夫妻帶娃房車環美