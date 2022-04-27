為亞太裔文化月造勢 布里德：這是分享故事、加強連結好機會

舊金山市長布里德（右三）與亞太裔社區領袖共同為亞太裔傳統文化月慶祝活動造勢。（記者王子涵╱攝影）

一年一度的亞太裔傳統文化月（AAPI Heritage Month）即將在5月1日正式開幕。舊金山 市長布里德（London Breed）與眾多亞太裔社區領袖26日在市府共同為慶祝活動造勢。

慶祝活動委員會會長鄭可欣（Claudine Cheng）表示，今年慶祝活動的主題為「加強社區聯結」（Forging Community Bonds），將圍繞亞太裔文化、美食、電影 展開，並會在5月4日召開傳統文化月晚會和頒獎典禮，地點設在Herbst劇場。

布里德表示，每當想起亞太裔的歷史，她便想為減小文化隔閡、加強社區聯結做出更多的努力：「亞太裔傳統文化月不僅僅是亞太裔社區分享故事、歷史的一個機會，還是建立橋樑，建立聯繫，互相學習的機會。這也是為什麼我如此期待的原因。」

舊金山華裔行政官朱嘉文（Carmen Chu）表示，有很多人在討論如何重開這座城市，如何讓城市重新富有生機，但同時他們也在認真討論重建亞太裔社區與城市的關係。朱嘉文說：「我很感謝布里德市長可以支持我們的活動，支持亞太裔老年人群體。」

舊金山市府律師邱信福（David Chiu）表示，亞太裔社區的歷史十分曲折艱難。他說：「100年前亞裔 群體是不被社會所接受的，因為眾多亞裔領袖的付出，我們才到了今天。」

慶祝活動委員會每年還會評選出為社區貢獻巨大的民間組織以及個人。今年獲獎的組織為亞太文化中心（Asian Pacific Islander Cultural Center）以及Kearny街工作室。三位獲獎個人分別是獲獎主持人、記者半田（Robert Handa），表演家、編舞家索利亞諾（Rudi Soriano）以及主廚甄文達（Martin Yan）。