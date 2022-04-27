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「醫療費將飆升30%」 加州實施健保單一付款？紐森仍未鬆口

編譯組／沙加緬度26日電
紐森州長。（美聯社）
紐森州長。（美聯社）

研擬加州全民健保「單一付款法案」(single-payer health care system)委員會25日公布的報告指出，如繼續採用目前的健保系統，加州醫療費用在未來9年內將大幅飆升30%。委員會因此建議，大幅修改加州健保體系，消除私人與政府健保的區隔。

紐森州長過去一直表示，他支持由政府主掌的全民健保系統。但今年元月相關法案提出時，紐森卻迴避表態，指出他正等待委員會調查報告。現在報告出爐了，但紐森未立即表態採取何種步驟。

紐森發言人史塔克 (Alex Stack) 在聲明中指出，紐森一直密切注意委員會研究調查進展。目前正準備與州議會、利益相關團體討論調查結果。史塔克同時表示，州長已展開擴充醫療健保服務，包括提供更多無證移民健保等。

委員會主席為州長健康與人力資源秘書加利醫師(Dr. Mark Ghaly)。加利指派員工與拜登政府協調，主因是加州醫療健保體系需要更多聯邦補助款。

全國醫療員工聯盟顧問萊提(Michael Lighty) 指出，如何取得聯邦支持非常重要，能否成功，全靠州長領導。他對委員會報告表示欣慰，指出這是加州健保改革的新希望。

支持單一付款法案者希望，能成由州府主掌全民健保計畫。委員會所提報告並沒明確表態支持，只建議讓私人醫療健保計畫參與新系統。但報告支持整頓成單一融資醫療健保體系，報告中提出幾個改革選項，其中之一即為「單一付款系統」。

紐森擔任州長後，曾多次提及支持單一付款系統。然紐森並未對單一付款法案表態支持，只是擴大目前健保系統的服務範圍。今年元月，紐森表示他相信美國採用單一付款系統是無可避免的，但沒有採取任何相關行動。

加州民眾示威要求擴大醫療健保。（美聯社）
加州民眾示威要求擴大醫療健保。（美聯社）

根據過去經驗，大幅修改健保系統將面臨眾多醫療業者聯合抗議抵制。今年稍早，代表加州醫生、醫院、健保公司等利益相關團體組成聯盟，強烈抗議州議會「單一付款法案」，即AB 1400法案。但法案送交眾議會表決前，法案提出人決定擱置。

反對單一付款法案聯盟發言人維格斯華茲(Ned Wiggleworth)表示，聯盟正在審查委員會報告，尚未準備作出任何評論。然而該聯盟過去強烈反對單一付款法案，包括AB 1400法案，稱該法案將破壞數百萬加州人所仰賴的醫療健保體系，強迫所有人接受政府健保計畫。

保護消費者組織Health Access執行長萊特(Anthony Wright)說，委員會報告應明確建議如何執行單一付款。不過他說，這份報告仍是非常重要的一步。他說，希望州議會能採取各種步驟，繼續擴充健保服務範圍，讓更多加州人入保，為未來單一付款鋪路，但達到最後目標可能將費時多年。

健保 加州 紐森

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