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加州特工大規模掃蕩 去年計收回1428槍枝

記者劉先進／屋崙報導
加州各地都在收繳非法槍枝。加州也利用持武人員和被禁人員系統計畫，從某些人手中收回槍枝。（取自屋崙警局推特）
加州各地都在收繳非法槍枝。加州也利用持武人員和被禁人員系統計畫，從某些人手中收回槍枝。（取自屋崙警局推特）

加州司法廳日前發布2021年持武人員和被禁人員系統計畫（APPS）年度報告。報告的內容跟蹤識別被判定犯有重罪或暴力輕罪、被置於家庭暴力或其他限制令之下，或患有嚴重精神疾病的人，是否違反禁令使用或持有槍械。去年，特工人員從這些被禁人員手中收回1428支槍。特工還與地方執法機構合作，進行四次區域性的大規模掃蕩。

加州各地都在收繳非法槍枝。加州也利用持武人員和被禁人員系統計畫，從某些人手中收回...
加州各地都在收繳非法槍枝。加州也利用持武人員和被禁人員系統計畫，從某些人手中收回槍枝。（取自屋崙警局推特）

加州是全國首個也是唯一的州建立系統跟蹤被禁持用槍枝個人。疫情帶來了槍枝和彈藥銷售的激增，包括被禁止擁有或持有槍枝和彈藥的個人企圖購買槍械。疫情期間，州長頒布居家避疫，工作人員難以面對面接觸調查。槍械局（BOF）調查工作的一部分，是關注試圖購買彈藥的個人，這證明這些人希望積極的擁有槍枝。考慮到他們購買彈藥會被審查和拒絕，槍械局就能最大限度的調查，解除這些被禁個人的武器，

截至2022年1月1日，APPS資料庫有2萬4509名持武和被禁人員。其中，1萬33個案件是積極的，1萬4476個案件被列為待決案件。待決案件是指司法部徹底分析案件並用盡所有調查線索，或確定此人不在管轄範圍內的案件。去年，特工人員收回1428支槍。其中，826隻是APPS資料庫中確認的槍枝，602支是此前不知道的、與系統中被禁個人有關的槍枝，包括39支幽靈槍。槍械局調查了6663名在APPS資料庫中被確認為武裝和被禁人員的個人。

加州取消居家避疫令後，槍械局增加執法力度。與地方執法機構合作，進行了四次區域性的大規模掃蕩。累計調查了1263起案件，逮捕55人，繳獲了297支槍，包括214支APPS系統內登記的槍枝，63支非APPS槍枝，12支幽靈槍，以及8支攻擊性武器。

州總檢察長邦塔表示，即使在新冠疫情爆發的空前挑戰中，特工仍然致力於維持關鍵行動，讓槍枝遠離潛在的危險人物的手中。雖然疫情讓特工在去年上半年限制親自接觸被禁個人，但一旦允許，團隊就會加倍努力，在下半年將每月的執法力度恢復到疫情前的水準。作為加州的首席執法官員，保護公共安全和保持社區免受槍枝暴力的威脅，始終是他的首要任務。

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