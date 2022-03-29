超級富人稅若開徵 加州將成最大「金庫」

Google創辦人佩吉（右）、布林（左）與前執行長施密特（中）是拜登總統超級富人稅計畫徵稅的對象。圖為三人在2010年的合影。（美聯社）

拜登 總統28日公布聯邦預算計畫，除了呼籲投資 國防、犯罪防制工作、降低民眾生活成本等項目，他還提議透過大幅改變向美國超級富豪徵稅的方法，來籌集投資資金。

共有189位億萬富豪 身家總和超過1兆元

身為美國超級富豪最多的州，拜登這項提案將對加州 產生重大影響。根據富比世雜誌（Forbes）的統計，加州一共有189位億萬富豪，身家總和超過1兆元，比排名第二的紐約州多出60多位億萬富豪，也多出3000多億資產。

拜登提議對淨資產超過1億元的富豪徵收至少20%的所得稅，新徵稅方法最主要的不同是，不僅要對他們賺取的收入徵稅，還要對他們的儲備資產徵稅。在美國現行的制度下，許多富豪繳交的所得稅都很少，因為他們大部分的財富都不是收入。估計這項計畫未來十年可為聯邦多創造出3610億元稅金。

儘管這項超級富人稅可望獲得兩黨支持，但要獲得國會通過仍十分困難，過去一年已遭到少數民主黨人士抵制。此外，總統提出的預算案幾乎不可能無修改通過，大部分的情況都是在各方困難的妥協之下才有辦法通過。

目前無法準確得知加州究竟有多少身家超過1億元的富豪，因為加州不對非收入的財富徵稅。根據加州財政廳的說法，加州人在2020年提出的1780萬份納稅申報中，有665人或家庭的年收入超過1億元，但申報內容並不包括應計資產。

事實上，部分加州國會議員可能也是富人稅徵稅的對象。根據媒體「內幕」（Insider）的報導，聖他牙哥聯邦眾議員伊薩（Darrell Issa）的身家將近1億1600萬元，舊金山的聯邦參議員范士丹（Dianne Feinstein）約9650萬元，略低於門檻，她的財富主要來自已故丈夫名下的資產。至於眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）的身家，「內幕」估計她有約4600萬元，但無黨派組織Open Secrets在2018年所做的分析顯示，波洛西身家可能高達2億4200萬元。

截至28日，以下是加州身家最高的前十大富豪：

1. Google創辦人佩吉（Larry Page）：總資產1188億元，全球富豪排名第6。

2. Google創辦人布林（Sergey Brin）：總資產1141億元，全球富豪排名第8。

3. 臉書執行長查克柏格（Mark Zuckerberg）：總資產790億元，全球富豪排名第14。

4. 輝達（Nvidia）執行長黃仁勳：總資產256億元，全球富豪排名第57。

5. 前Google執行長施密特（Eric Schmidt）：總資產234億元，全球富豪排名第67。

6. 賈伯斯遺孀羅琳（Laurene Powell Jobs）：總資產178億元，全球富豪排名第98。

7. Ubiquiti Networks創辦人佩拉（Robert Pera）：總資產163億元，全球富豪排名第113。

8. 房地產開發商布倫（Donald Bren）：總資產162億元，全球富豪排名第115。

9. 創投家多爾（John Doerr）：總資產138億元，全球富豪排名第136。

10. 投資人舒瓦伯（Charles Schwab）：總資產135億元，全球富豪排名第142。