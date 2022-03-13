「沉默的道釘」鐵路華工展 金山總圖開幕

圖為1919年完成安裝最後一根鐵軌的三名鐵路華工。(美國藝術檔案館)

12日，「沉默的道釘：尋找鐵路華工的足跡」圖片展覽開幕式在舊金山 市總圖書館 舉行。本次活動由 「鐡路華工後裔協會」 (CRWDA) 、「舊金山市華埠歷史文化協會」 (CHCA)與舊金山市總圖書館聯合舉辦，市政官員、華埠社區領袖、業界代表以及駐舊金山總領館潘慶江代總領事等，出席了開幕儀式。

「舊金山市華埠歷史文化協會」展覽策展人羅余潔茜在開幕典禮上表示，感謝舊金山公立圖書館對保留美國華人 歷史的支持，使這批代表鐵路華工重要史實的照片可向各不同族裔社區展出。

潘慶江代總領事說，150多年前，上萬名華工從中國飄洋過海來到美國，克服艱苦惡劣的環境，忍受各種不公待遇，以非凡的毅力和巨大的犧牲完成了太平洋鐵路建設，為美國經濟和社會發展作出了重要貢獻，創造了人類工程史的傳奇。

潘慶江說，太平洋鐵路的修建史，既是華人華僑在美自強不息、頑強拚搏的奮鬥史，也是華僑華人積極投身美國經濟社會建設的貢獻史，理應得到充分肯定和尊重，值得永遠銘記。他感謝鐵路華工後裔協會、華埠歷史文化協會、舊金山市總圖書館聯合舉辦這場圖片展，讓我們在重溫這段歷史的同時，思考旅美華僑華人和中美關係的未來。

多位參與保留鐵路華工歷史的華埠領袖和歷史學家也都表示，「鐵路華工的歷史，就是我們華人社區的歷史。」但不幸的是，時至今天歧視華人的事件仍持續發生，不忘華人移民艱苦奮鬥的歷史，更要繼續為爭取華人的權益而努力。

圖片展自元月19日起在舊金山總圖書館展出，至5月22日結束，並同時慶祝即將來臨的五月亞裔傳統月。該圖片展在市府中心Larkin Street 100號的舊金山總圖書館六樓天光畫廊舉行，免費對外開放參觀。

此次展覽會共展出30幅攝影作品，大部份是來自李炬。李炬是居於北京的自由攝影師，他曾從州府沙加緬度出發，一路追蹤早年鐵路華工的足跡至猶他州的普羅蒙特里尖峰 (Promontory Summit) 。他的圖片作品再現了1萬2000至2萬名華工為建造橫貫美國大陸的太平洋大鐵路所作的偉大貢獻。