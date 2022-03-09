國際盜竊集團盯上灣區富豪區 專拿保險箱或珠寶

執法單位稱，灣區中半島富裕社區阿賽頓和希爾斯堡近期發生的多起入屋盜竊案，可能是智利幫派份子所為。（Getty Images）

申克（Max Schenk）在希爾斯堡（Hillsborough）住家車庫上方的書房玩電子遊戲時，聽到外面鐵門叮噹作響，接著是有人快速穿過灌木叢的沙沙聲。

那是10月下旬一個涼爽的夜晚，這名22歲的大學生還不知道這個富裕的中半島城市的入屋盜竊案正在急速增加，也沒有聽過警方為對這一趨勢提出的理論：源自南美的一個國際犯罪組織已經滲透到灣區的富裕社區。

這些竊賊砸碎申克房間的玻璃窗爬進房子，在主臥室撬開一個保險 箱，拿走價值約30萬元的首飾珠寶，包括鑽石耳環、鑽石項鍊、結婚戒指和限量的Franck Muller腕表。接獲報案趕到現場的警察 看見一名竊賊在主臥室裡，但被他成功脫逃。

可能受過訓練 教科書般作案

警方表示，這些竊賊的典型作案模式是：透過免簽證 計畫以遊客身分進入美國，在富裕社區對房屋進行監視，砸碎窗戶進入房屋，帶走保險箱、名牌皮包或高級珠寶，不會拿走電子產品和其他容易被追蹤到的物品。鑑於要逃避警察追捕需要一定的技能和敏捷性，當局認為歹徒可能受過訓練。

全美房價最貴郵遞區號所在地阿賽頓（Atherton）的警局指揮官拉森（Dan Larsen）說：「他們是遵照教科書教的方法作案的。」阿賽頓警方1月接獲8次入屋盜竊報案，認為其中6起是來自智利的竊賊所為。

阿賽頓市長狄戈利亞（Rick DeGolia）表示，入屋盜竊已成為該市最嚴重的問題，人們很緊張，2月透過Zoom舉行的一場市民大會有100多名居民參加。

透過免簽來美 持偷來信用卡

到目前為止，聖馬刁縣的執法單位還未抓獲任何入屋盜竊的竊賊。聖馬刁縣檢方也沒有對任何以警方描述的方式作案的案件提起訴訟。不過，執法單位表示，他們有一些可以支持其假設的證據。

希爾斯堡警監柯特威（Nelson Corteway）提到2019年5月發生的一起案件，監視錄影機拍到的一輛租賃休旅車後來也在洛杉磯被拍到，影片顯示一個人正在車上倒一個保險箱。調查發現，租用這部休旅車的人據說是透過智利免簽證計畫來美國的遊客，使用的信用卡是偷來的。當局並沒有抓到這個人。

學者態度保留 稱警填充訊息

智利駐舊金山大使館總領事阿里安德（Jaime Alliende）表示，為了解決這個問題，智利和美國官員已展開積極的長期合作，共享訊息。

不過，柏克萊加大法學院教授賽門（Jonathan Simon）表示，執法單位有填充訊息空白的習慣，提出南美盜竊集團的假設，與警方長期在社群媒體上交換的看法一致。

但是，阿賽頓警局局長麥考利（Steven McCulley）稱這些竊賊是「智利幫派分子」（Chilean gangs），他相信，他們是利用免簽證計畫瞄準美國富裕社區作案。他強烈否認，執法單位是以種族或移民身分挑出嫌犯。