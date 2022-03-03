東灣佛利蒙 獲選全美最幸福城市

東灣區佛利蒙獲選為全美最幸福城市。圖為佛利蒙歷史古蹟聖荷西教會。（Getty Images）

雖然比不上迪士尼樂園是「地球上最快樂的地方」，但東灣佛利蒙起碼是美國最幸福的城市。

個人理財網站WalletHub最近公布了2022年美國最幸福城市排行榜，佛利蒙高居榜首。這項排行榜使用30項幸福指標，包括憂鬱症罹患率、平均收入增長、每日休間時數，對全美前182大城市進行比較。

報告說：「身處何處可以決定我們的生活是明亮還是陰暗。多年來，研究人員不斷在研究幸福科學，發現幸福的重要元素包括正面的精神狀態、健康的身體、強大的人際關係、工作滿意度和財務狀況。然而，金錢讓人們幸福的能力有限，年收入7萬5000元的人無法因為賺更多錢得到更多的快樂。一個事實是，儘管美國是全球最富裕的國家之一，但它在「世界幸福報告」（World Happiness Report）中僅排名第14位。」

灣區進入前20名的城市還有第3名的舊金山、第4名的聖荷西、第14名的聖他羅莎（Santa Rosa）和第16名的屋崙，加州 首府沙加緬度排名第49。

佛利蒙在多項單項指數中表現出色，例如分居和離婚率最低、憂鬱症罹患率第二低（僅次於夏威夷的珍珠市（Pearl City）），運動參與率第四高。

這項研究也談到過去兩年新冠疫情 對人們精神的影響。報告說：「新冠疫情導致三分之一美國人壓力過大，讓他們有時很難做出基本的決定。因此，無論是透過家人、朋友、活動、娛樂或工作，人們都必須盡力提高幸福感。人們可能沒有意識到，居住的地方也可能決定他們的幸福程度。」

在州排行方面，加州並未因為有多個城市入選前十名而成為全美最幸福的州，僅排名第四，次於猶他州、明尼蘇達州和夏威夷州 。