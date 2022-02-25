普亭侵烏 柏加大教授憂：美俄或意外引爆核武

柏克萊加大公共政策教授、柯林頓政府前勞工部長賴克表示，類似俄羅斯入侵烏克蘭這樣的國際危機總有失控風險。（取自柏加大官網）

俄羅斯 悍然入侵烏克蘭 ，震驚世界。總統拜登加碼制裁策略，包括技術出口封鎖，對與克里姆林宮關係密切的數個銀行制裁等。柏克萊加大公共政策教授、柯林頓政府前勞工部長賴克（Robert Reich）24日表示，類似的國際危機總有失控風險。俄羅斯和美國擁有巨大的核武器儲備。若有一方意外引爆核武器怎麼辦？

金融制裁 難癱瘓俄經濟

賴克在柏加大官網撰文表示，目前的經濟制裁不能阻止普亭 尋求接管烏克蘭，只會讓俄羅斯的全球金融交易複雜化，但不會癱瘓其經濟。

2014年俄羅斯吞併烏克蘭的克里米亞半島後，美國及其盟國實施經濟制裁，導致俄羅斯經濟暫時放緩，但俄羅斯很快反彈。從那時起，俄羅斯採取措施，減少對外國債務和投資的依賴。這意味著類似的制裁將產生較小的影響。

此外，加密貨幣和其他數字資產的興起使俄羅斯可以繞過銀行轉帳，而銀行轉帳是制裁的控制點。一句話，已經實施或威脅實施的制裁可能會減少俄羅斯的國內生產總值，但只減少總值的幾個百分點。

能源制裁 恐讓通膨惡化

賴克表示，對俄羅斯巨大的石油和天然氣出口的制裁會造成巨大傷害。俄羅斯每天生產1000萬桶石油，約占全球需求的10%。它在世界石油生產中排名第三（僅次於美國和沙烏地阿拉伯）。其天然氣產量排名第二，僅次於美國。

不過，拜登的最新制裁措施，並未包含對俄羅斯能源出口的制裁。拜登表示，他正努力限制制裁措施對能源價格的影響。他說，美國準備好與盟友一起，釋放一些戰略石油儲備。

賴克分析，不對俄羅斯能源制裁。是因為此制裁將嚴重傷害歐洲和美國的消費者，推高能源價格，使通貨膨脹惡化。目前，美國的年通貨膨脹率為7.5%，創40年新高。雖然美國進口的俄羅斯石油或天然氣非常少，但石油和天然氣市場是全球性的。這意味著，單一地區的能源短缺推高價格，將對其他地區產生類似影響。

美國的石油價格已接近每桶100元，比一年前的約65元高。根據美國汽車協會的數據，加油站汽油平均每加侖3.53元。對大多數美國人來說，加油站汽油價格是通貨膨脹的唯一最重要的指標。

加強制裁 或激發俄民族主義

賴克說，加強制裁可能削弱普亭對俄羅斯的控制，也可能產生反效果，使普亭助長俄羅斯對西方的懷疑，激起更多的俄羅斯民族主義。美國最嚴厲的措施將導致普通俄羅斯人為食品和衣服支付更高的價格，或者因為盧布或俄羅斯市場的崩潰而使養老金和儲蓄帳戶貶值，但這些可能被視為必要的犧牲，讓俄羅斯人團結在普亭周圍。

他表示，制裁不太可能導致俄羅斯和西方之間的真正戰爭。美國人不希望國人為了保護烏克蘭而犧牲，大多數美國人甚至不知道烏克蘭在哪裡，更不用說保護烏克蘭的國家利益。而俄羅斯和美國都不希望在一場核戰大屠殺中被消滅。

「但像這樣的國際危機總有失控的風險。俄羅斯和美國擁有巨大的核武器儲備。若有一方意外地引爆核武器怎麼辦？更有可能，若俄羅斯網絡攻擊美國，對美國的公用事業、通信、銀行、醫院和交通網絡造成大規模破壞怎麼辦？若俄羅斯軍隊威脅到烏克蘭邊境的北約成員呢？在這些條件下，美國是否願意投入地面部隊？」

賴克說，普亭的真正目的。不僅是將烏克蘭排除在北約之外，因為北約本身並不是普亭最大的擔憂。畢竟，匈牙利和波蘭是北約成員，但治理方式更像俄羅斯，而不是西方民主國家。普亭真正擔心的是自由民主，這對他這樣的專制強人構成直接威脅（就像對川普一樣）。普亭希望讓自由民主遠離俄羅斯。然而近兩個世紀以來，面對反動的俄羅斯，烏克蘭一直是西方意識形態和文化的前沿陣地。