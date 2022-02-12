西雅圖華婦街頭遭球棒攻擊 頭顱破裂、右耳流血
一名男子涉嫌持球棒在西雅圖貝爾鎮區（Belltown）殘暴攻擊一名在亞馬遜工作的華裔婦人，已遭當局以攻擊罪名逮捕。
西雅圖時報（Seattle Times）報導，這起事件發生於1月31日晚上6時30分左右，地點在西雅圖Cedar Street 200號路段，王姓華裔婦人遇襲過程都被附近的監視攝影機拍下。
當局表示，王姓婦人下班返家途中，遭到31歲的圖洛斯（Wantez Jamel Tulloss）持棒球棒從背後重擊頭部。在影片中可以看到，圖洛斯在攻擊王姓婦人之前，先將右手拿的兩袋物品放下，然後用雙手揮棒擊打王姓婦人頭部。
警方接獲民眾報案後趕到現場，發現王姓婦人躺在人行道上，右耳流血。警方指出，受害人顱骨破裂，需要進行大手術。
紐約郵報（New York Post）報導，圖洛斯犯下罪行後四處遊蕩，甚至還吃了一片披薩，才返回他的公寓。他的住處離事發現場約500呎遠，是一個暫時性的住房設施。
圖洛斯已被當局控以一級攻擊罪，目前不清楚他是何時被捕，但截至9日他還被拘留在金恩縣懲教所，保釋金定為15萬元。如果罪名成立，圖洛斯最高可能被處12年徒刑，以及36個月的社區監禁。
金恩縣地檢長辦公室發言人麥納斯尼（Casey McNerthney）說：「這起事件的隨機性和狠毒性讓人非常不安，這正是我們急於提起訴訟的原因，我們的檢察官正在盡全力追究嫌犯的責任。」
據了解，自2012年以來，華盛頓州已對圖洛斯發出11次逮捕令，包括九項輕罪和兩項重罪。
王姓婦人告訴警方，她是亞馬遜員工，在中國有親人。
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