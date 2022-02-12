西雅圖華婦街頭遭球棒攻擊 頭顱破裂、右耳流血

居住在西雅圖的王姓婦人下班返家途中遭歹徒持球棒重擊頭部受重傷。（取自推特）

一名男子涉嫌持球棒在西雅圖 貝爾鎮區（Belltown）殘暴攻擊一名在亞馬遜 工作的華裔 婦人，已遭當局以攻擊罪名逮捕。

西雅圖時報（Seattle Times）報導，這起事件發生於1月31日晚上6時30分左右，地點在西雅圖Cedar Street 200號路段，王姓華裔婦人遇襲過程都被附近的監視攝影機拍下。

當局表示，王姓婦人下班返家途中，遭到31歲的圖洛斯（Wantez Jamel Tulloss）持棒球棒從背後重擊頭部。在影片中可以看到，圖洛斯在攻擊王姓婦人之前，先將右手拿的兩袋物品放下，然後用雙手揮棒擊打王姓婦人頭部。

警方接獲民眾報案後趕到現場，發現王姓婦人躺在人行道上，右耳流血。警方指出，受害人顱骨破裂，需要進行大手術。

紐約郵報（New York Post）報導，圖洛斯犯下罪行後四處遊蕩，甚至還吃了一片披薩，才返回他的公寓。他的住處離事發現場約500呎遠，是一個暫時性的住房設施。

圖洛斯已被當局控以一級攻擊罪，目前不清楚他是何時被捕，但截至9日他還被拘留在金恩縣懲教所，保釋金定為15萬元。如果罪名成立，圖洛斯最高可能被處12年徒刑，以及36個月的社區監禁。

金恩縣地檢長辦公室發言人麥納斯尼（Casey McNerthney）說：「這起事件的隨機性和狠毒性讓人非常不安，這正是我們急於提起訴訟的原因，我們的檢察官正在盡全力追究嫌犯的責任。」

據了解，自2012年以來，華盛頓州已對圖洛斯發出11次逮捕令，包括九項輕罪和兩項重罪。

王姓婦人告訴警方，她是亞馬遜員工，在中國有親人。