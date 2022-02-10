反對屋崙關校 教師工會揚言罷工

民選官員和工會組織9日舉行聯合記者會，反對屋崙聯合學區關閉或合併11所學校。（記者劉先進／攝影）

加州眾議員米婭·邦塔（Mia Bonta），屋崙 市議員勵琪（Nikki Bas）、盛桃（Sheng Thao）、卡普蘭（Rebecca Kaplan）、法夫（Carroll Fife），服務雇員國際工會（SEIU Local 1021）等，9日舉行聯合記者會，反對屋崙聯合學區 關閉或合併11所學校。屋崙教師工會即屋崙教育 協會主席布朗（Keith Brown）表示，在疫情期間永久關閉社區內的學校，是校監和學委領導力的徹頭徹尾的失敗。記者會表示將對屋崙學區採取法律行動，如果有必要，準備要求教師罷工，保護學校。

學委哈欽森（Mike Hutchinson）說，他認為關閉學校對受保護的特殊學生會有不同程度的影響，包括有色人種和有特殊需要學生，這可能成為向學區提起訴訟的基礎。他還認為，鑒於關校修正案和投票的時間較晚，關閉決定違反了關於參加公共會議的法律。

布朗表示，在疫情期間永久關閉社區學校，是校監和學委領導的徹底失敗，大多數學生、家庭、教育工作者、社區成員、屋崙市議會和阿拉米達縣教育委員會，都反對關閉學校。「我們作為一個聯盟團結在一起，支持為學生提供社區學校。」

州眾議員米婭·邦塔表示，將推動緊急法案通過，撥款1080萬給屋崙學區。（記者劉先進／攝影）

布朗表示，屋崙教育協會將採取法律行動，以防止針對服務非裔學生的學校關閉，如果有必要，準備要求協會的教師罷工，以保護學校。學生理應得到更好的對待。「昨晚我們看到，大多數的學委，只選擇關閉非裔和棕色社區的學校，並且在沒有諮詢社區的情況下提出建議，這是不可接受的。作為一個由家長、學生、勞工和民選官員組成的社區聯盟，團結一致，致力於尋求解決方案，以維持學生，保護他們學生安全，確保學生可以去就讀開放的社區學校。 」

屋崙學區關閉學校的主要原因是財務危機。學區從加州緊急貸款1億，還在想辦法償還其中的3000萬。另外，學區預算缺口達到9000萬。邦塔表示，她和州參議員威克斯（Buffy Wicks）正聯合推動AB1912緊急法案，希望提前分配給屋崙學區一筆1080萬的撥款，以解燃眉之急。撥款此前已被擱置。

她說，學校都面臨著招生人數下降的問題（招生人數決定學校撥款）。其緊急法案希望允許屋崙學區有更多的時間，確定和採取必要的行動，以解決財務挑戰。這項立法希望考慮更廣泛的學校選項，比如增加特許學校，立法機構應該而且可以做得更多，以確保像屋崙這樣的學區有他們需要的資源，為兒童和青少年提供優質教育。

米婭·邦塔強調，該緊急法案會被賦予優先權，會更快在參議會聽取意見。該立法實際上只是允許州政府承認已經分配的資金的分配。而不會影響加州今年的預算。

米婭·邦塔是現任加州總檢察長邦塔（Rob Bonta）的妻子。