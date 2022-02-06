間諜指控撤銷 APAPA：美應向陳剛道歉

亞太公共事務聯盟（APAPA）表示，美國政府應正式向麻省理工華裔教授陳剛道歉。（本報資料照片）

美國2019年開始掃蕩所謂中國「千人計畫 」，指控在美學者對美國政府隱瞞與中國政府的關係。不過，針對其中一位當事人美國麻省理工學院華裔教授陳剛，聯邦檢察官 已於1月下旬正式撤銷對他的指控。針對此事，亞太公共事務聯盟（APAPA）表示，美國政府應正式向陳剛道歉。

亞太公共事務聯盟（APAPA）發表聲明指出，美國司法部 當初為了打擊經濟間諜活動和國家安全威脅，聯邦檢察官於是逮捕了陳剛，並指控他並未揭露來自中國實際的關係和資金往來，但值得欣慰的是，所有對陳剛的指控現在都已被駁回，因為這些指控毫無根據。

亞太公共事務聯盟（APAPA）全國行政主任Henry Chang指出，相當同意陳剛所提出的觀點，美國掃蕩中國「千人計畫」不僅被嚴重誤導，也對我們的社區帶來了無端的恐懼，國會應該立刻審查這項計畫的合法性。

亞太公共事務聯盟（APAPA）大波士頓分會會長 Gary Yu 說，過去幾年他與陳剛一起參加了麻省理工學院的會議，陳剛是我們社區備受尊敬的人，毫無疑問，陳剛經歷了一年的恐懼、痛苦和沮喪，試圖證明自己的清白，美國政府緊駁回這些指控是不夠的，因為陳剛的生活受到了深刻的影響，對陳剛及其家人所遭遇的一切，美國政府欠他們一個正式的道歉。

Gary Yu 說，全國各地的APAPA分會一直站在最前線，反對這種毫無根據的計畫與行動，希望社區能通報被司法與政治所誤導的各項計畫與行動，且社區的人們也必須將這些聲音大聲說出來，因為我們的聲音也很重要。