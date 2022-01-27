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考量公平性 加州州大準備棄用SAT和ACT招生標準

編譯組／灣區26日電
加州州大準備棄用SAT和ACT作為招生標準。(美聯社)
加州州大準備棄用SAT和ACT作為招生標準。(美聯社)

全國最大的四年制公立大學系統加州州立大學(California State University，簡稱CSU)，計畫在大學入學招生過程取消SAT與ACT標準化考試。這是全美高等教育目前的趨勢，主要考量標準考試對少數族裔與低收入學生的公平性。

擁有23個校區的加州州立大學系統校董會將於3月投票，對結束標準考試要求的建議表決。此議題於26日會議提出，並引起廣泛討論。若校董會投票通過永久取消考試，CSU將加入加州大學系統(University of California)，成為入學過程「不看標準考試成績」(test blind)的大學系統。加大校董會去年投票通過，捨棄標準考試作為進入其9間大學校區的考量。

批評者長期以來就質疑，標準考試導致少數族裔與低收入學生處於不利地位，部分原因是考試題目可能含固有的偏見，擁有特權優勢學生較有能力回答。他們也認為，較富有學生通常可參加昂貴的預備課程，有助於提高分數，這些課程是許多低收入家庭學生無法負擔的。

州大招生顧問委員會由教職員、學生與不同行政與學生領袖組成，26日會議進行討論，在取消標準考試作為入學招生之後，將進行何種規劃。根據建議，州大招生入學將以一個公式為基礎，以高中分數比重最大，但也考慮領導工作如課外活動等，同時考量申請人是否為家庭第一代大學生，或是來自低收入學生比例高的學校。

州大助理副校長葛若莫(April Grommo)表示，隨著州大持續重新評估入學標準，取消標準考試將專注在公平與其他數據考量。她引用州大2018年大一新生資料研究，發現除了學生高中GPA成績之外的SAT考試成績，並未額外顯現學生在大學表現傑出。

葛若默指出，許多美國大學採取「考試選擇性」(test optional)政策，但州大所有校區入學將不考慮標準考試，「因為考試可選政策基本上將誤導學生，以為需參加考試，才能在錄取過程獲得優勢。」若學生提交SAT或ACT成績，可將其用在數學與英文課程中，但不能用於入學申請。

管理SAT考試的大學理事會25日宣布，考試將改為線上測驗而非紙筆考試，並將從3小時縮短至2小時。新計畫將於明年在美國、2024年在國際推出，作為提高考試連貫性的一部分，因為有越來越多大學將考試設定為選擇性質。不過，州大學術與學生事務執行副校長艾爾維(Sylvia Alva)表示，這些改變將不會對州大校董會提案有所影響。

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