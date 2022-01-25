舊金山市政府律師：非公民學區家長 罷免教委有投票權

華人/亞裔選民拓展工作組志願者，在舊金山設立多個攤位幫助華裔選民登記。（圖片由Ann Hsu提供）

舊金山 市府律師辦公室發布聲明稱， 「家有19歲以下學生的非公民父母、監護人和看護人，都有資格在舊金山聯合學區教育 委員會選舉中登記和投票 ，包括2月15日罷免教育委員的選舉。」

華人民主黨協進會會長鄺炳榮表示，許多不會說英語的居民擔心，在即將到來的2月15日罷免教育委員選舉中，是否可以合法登記投票。舊金山市府律師辦公室重申，達到合法投票年齡的舊金山居民，只要是舊金山學區學生的家長，即使是非公民，也都有資格投票。

華人及亞裔選民拓展工作組的志願者，至今已登記了362名選民，273人是首次登記的公民選民，另外89名是有資格在教委罷免選舉中投票的非公民家長。

亞裔學生約占舊金山聯合學區學生人數的39%。亞裔社區中的大部分家長都依靠公立學校系統來教育他們的孩子，並相信學區教育委員會應該會為學生的最大利益而工作。但是，他們認為現任教委的作風和作為已完全辜負了社區的信任，被指名罷免的教委搞政治而不搞教育，完全不為學生著想，還公開歧視亞裔社區。亞裔社區組織起來罷免三位現任的教委成員，是為了保護孩子的教育。

美國公民可以在 https://sfelections.sfgov.org/ 進行網上登記。

符合條件的非公民可以從https://tinyurl.com/noncitizenform下載特別登記表，填好後免費郵寄出去。從1月18日起，所有舊金山選民會陸續收到選務處郵寄到府的選票，並可以在2月15日之前郵寄或投遞到市政廳和全市各地的投票箱，或在15日選舉日到任何地點的投票站投遞。

華人/亞裔選民拓展工作組已經安排好，2月15日之前，每天中午12時到下午4時，都有講中文和英文的志願者在舊金山市各大華人超市門口，為大家做選民登記，並回答選舉相關的問題。這些攤位的具體地點請訪問 www.recallsfschoolboard.org。