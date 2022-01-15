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面對貪汙控訴 縣警長史密斯首次應訊

編譯組╱灣區14日電
聖他克拉拉縣警長史密斯首次出庭應訊，答覆民事大陪審團對她提出的貪汙控訴。(聖縣警長辦公室官方臉書)
聖他克拉拉縣警長史密斯首次出庭應訊，答覆民事大陪審團對她提出的貪汙控訴。(聖縣警長辦公室官方臉書)

聖他克拉拉縣警長史密斯(Laurie Smith)14日首次出庭應訊，答覆民事大陪審團對她提出的貪汙控訴(corruption allegations)。若這些指控在審判獲得確認，可能將導致她被開除公職。

史密斯並未認罪。聖馬刁縣法官范恩曼(Nancy Fineman)允許她的律師與起訴律師可透過法律簡報，至少到4月之前參與辯論有關民事大陪審團的指控是否充分。

去年12月時，聖他克拉拉縣民事大陪審團對史密斯提出七項與貪污有關行為的正式控訴。六項涉及正在進行的刑事起訴，指控史密斯利用發放隱藏攜帶式武器許可證，以及規避贈禮通報法規(eluding gift-reporting laws)等的控制，獲取政治利益。第七項指控她拒絕審查人員、因2018年監獄囚犯受傷導致的1000萬元和解，而引起的疏於職守調查。

若審判持續進行，之後將有少見的民事與刑事混和審判。和刑事審判相同，混和審判涉及陪審團將聽取證人證詞並評估證據。不過，取代量刑，針對史密斯七項指控中的任何一項有罪判決，都可能導致她被法院強制免職。

14日確定相關新時間表，代表著任何審判都將於6月初選之前甚至期間進行，從而增加在連任後不久後、現任警長被開除公職的可能性。

案件嚴格審查包括縣議員們去年秋天對史密斯的不信任投票(no-confidence vote)。史密斯並未宣布她打算連任第七任期，也未向縣府與州府提交必要文件，而3月中旬為最後期限。本周，爭取代替她的正式候選人已達到四人，包括已退休的聖荷西警局助理局長與現任巴洛阿圖警局警長。

14日設定案件時間表，大部分由史密斯的辯護律師羅比(Allen Ruby)與共同律師麥克曼斯(Jim McManis)進行，尚未全部審查民事大陪審團訴訟程序的30卷紀錄內容。羅比表示，在有機會閱讀紀錄之前，無法獲知所有反對意見為何。史密斯放棄她獲得快速審判的權益，以允許進行相關檢視。

在聖他克拉拉縣法院自行迴避之後，此案由聖馬刁縣法院審理。部分原因是因為史密斯屬下大量融入日常法院運作，包括擔任內部法庭保安與法庭法警。14日傳訊是在遠距視訊會議進行。由於新冠Omicron變種病毒高度傳播，聖馬刁縣暫時停止面對面的民事法庭訴訟程序。

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