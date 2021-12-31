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2021十大新聞／陳煥瑛遭不幸 社區懷念

記者劉先進／屋崙報導
陳煥瑛生前堅持不懈為社區被壓制的人發聲爭取權益，在東灣頗有聲望。（記者劉先進／攝影）
陳煥瑛生前堅持不懈為社區被壓制的人發聲爭取權益，在東灣頗有聲望。（記者劉先進／攝影）

東灣阿拉米達縣華裔縣議員陳煥瑛（Wilma Chan）11月3日遛狗時，被一位司機開車撞倒，不幸身亡，時年72歲。陳煥瑛是東灣最具分量的亞裔民選官員之一。她的突然離世，讓社區和政界極為震驚。有朋友表示，這是亞裔社區的重大損失。

陳煥瑛1994年當選為阿拉米達縣首位亞裔議員，2000年到2006年擔任加州眾議員，並出任首位亞裔多數黨黨鞭。2010年，她再次當選為阿縣議員。

陳煥瑛的緬懷追思會上，大批民眾和民選官員到場回憶過往，可見其在政界、社區的影響力。透過親友、兒女的描述，可以看到這位女性政治家的風格，生活中穿衣時尚，希望吃冰淇淋，為人誠實正直，對特權和社交不感興趣，數十年堅持不懈地為社區被壓制的人群發聲爭取權益。

陳煥瑛因交通事故身亡，震驚社區。圖為悼念活動上，陳煥瑛的前辦公室主任、接替她出任...
陳煥瑛因交通事故身亡，震驚社區。圖為悼念活動上，陳煥瑛的前辦公室主任、接替她出任縣議員的布朗（右，Dave Brown），將陳煥瑛辦公室人員叫上台，一起緬懷。（記者劉先進／攝影）

陳煥瑛出生於波士頓，是父母的第二個女兒。父母希望是一個男孩，所以取名陳煥瑛（註：煥同換），有改變、希望女孩變男孩的意思。但陳煥瑛常說，與其改變自己的身分，不如改變世界。

陳煥瑛是這樣說的，也是這樣做的。她曾與製造業抗爭，以確保水中沒有鉛。當時，每個水龍頭和管道製造商都衝進州議會投票反對該法案。但陳煥瑛不為所動，確保法案通過，時任州長史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）最後將其簽署為法律。

她曾領導三個成功的縣級投票法案，帶來超過50億的資金，用於資助可負擔房、兒童保育、兒童健康、遊民計畫和其他需要的服務。她還啟動終結貧困和飢餓計畫，發起健康食譜和藥物計畫，幫助低收入患者積極主動地治療糖尿病、高血壓和抑鬱症等疾病。

正如陳煥瑛的前辦公室主任、接替她任縣議員的布朗（Dave Brown）所說，陳煥瑛是正直、同情、承諾和效率的標桿人物。「我們想念你，你永遠不會被遺忘。」

亞裔 投票 低收入

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