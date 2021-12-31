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2021十大新聞／VTA槍擊案 兇手屠殺9人後自盡

記者李榮／聖荷西報導
屠殺發生後，州長紐森也第一時間趕到現場。（記者李榮／攝影）
屠殺發生後，州長紐森也第一時間趕到現場。（記者李榮／攝影）

聖他克拉拉谷交通局（VTA）輕軌電車停放站今年5月26日早晨發生大規模槍擊案，槍擊案造成包括兇手在內十人死亡，兇手是輕軌電車停放站的員工，屠殺同事後再自殺。案件可能是因職場矛盾所發，而這也是近年來灣區最重大的大規模槍擊案。

槍擊案發生在當日早上VTA的換班期間，因此當時有較多VTA的相關職工與人員在現場。兇嫌大開殺戒後自我了結，警方並沒有在現場與嫌犯進行槍戰。

槍手是57歲的VTA維修員工卡西迪（Samuel Cassidy），他也是VTA的工作人員。當日他開槍的現場是VTA的晨間例會會議室，那時員工正處於交接班之中，沒想到卡西迪會拿槍進去濫殺。

聖他克拉拉谷交通局CEO葛納特（Carolyn Gonot）表示，對所有的VTA工作人員來說，當天都是艱難的一天。VTA的服務也因為這宗意外，從5月26日開始暫停，直到數個月後才恢復行駛。

聖他克拉拉縣警長史密斯（Laurie Smith）表示，案發地點就在縣警局旁邊，警方獲知消息後第一時間就進入現場。警方也認為，快速前往現場很可能阻止了更大規模的傷亡，因為雖然警員並未與槍手交火，但槍手之所以選擇自我了結，也可能是因為知道大批警員已趕到了現場。

這宗槍擊案引起社會的震驚，也是灣區近來最受矚目的槍擊案件。其他幾宗讓居民印象深刻的發生在灣區的槍擊案件，包括2019年的吉爾洛槍擊案，當時造成4人15傷；以及2011年庫比蒂諾的槍擊案，事件導致3死7傷。庫比蒂諾的槍擊案也同樣是一宗職場矛盾引發的槍擊案。

槍擊 灣區 CEO

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