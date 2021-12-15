受害者出庭旁聽 提供國、粵等多語言服務

博徹思說，新政策確保受害者的聲音在任何時候都能被聽取。（記者李怡/攝影）

舊金山 地方檢官博徹思14日宣布，地檢處受害者服務部 (Victim Services Division, VSD)新聘十位受害者服務專員，其中八位是雙語人士，受害者服務部因此可提供的多語種服務包括西班牙語、國語、粵語、他加祿語、克里奧爾語 (Creole)、克木語 (Khmu)、烏爾都語 (Urdu) 和印地語 (Hindi) ；除此之外，地檢處還將於2022年6月訂立新的政策，以確保英語水平有限的受害者，在參與法庭旁聽時可獲得法庭口譯員提供的翻譯服務。

博徹思說，「地檢署會一直努力不懈地擴展為受害者及其家人提供語言服務。新聘的服務專員和最近實施的法庭口譯政策， 將進一步實現我們以受害者和倖存者為中心的承諾，確保受害者的聲音在任何時候都能被聽到。」

地檢處受害者服務部專員的工作包括，在罪案發生後、刑事起訴期間和刑事訴訟 後，向受害者及其家人提供支持和援助，讓刑事司法系統能夠更人性化和便利化。無論案中的疑犯被捕與否，受害者服務部的專員都可以支援罪案受害者。服務專員將協助受害者渡過法律程序、尋求賠償或彌補損失、獲得諮詢或轉介服務，並致力於幫助受害人重拾生活信心。十名新的受害者服務專員，皆是經過嚴格篩選之後聘用。目前，他們正在接受為期一周的密集式培訓。

除了聘請精通多種語言的服務專員外，地檢官也增加了受害者法庭口譯服務。自明年6月起，地檢處受害者服務部就實施新政策，規定受害者專員為希望出庭或旁聽但不諳英語的受害者，申請法庭口譯服務。

現在大部分的司法管轄區，包括在新政策實施之前的舊金山市，只會為抗辯被告、涉事青年和需要出庭作證的受害者提供口譯服務，但在法庭旁聽的受害者卻沒有。新政策旨在提高受害者在庭審過程中的參與度和法庭的透明度。

儘管「瑪西法 」(Marsy's Law) 使受害者有權參與訴訟程序並聽取他們的意見，但在沒有法庭口譯員協助的情況下，許多受害者都無法有效地參與庭審過程。新政策讓不需要出庭作證，但選擇參與旁聽的受害者，都能獲得法庭翻譯服務。

受害者服務部臨時主管兼助理地區檢察官李蕙儀說：「我自2012年以來，一直致力增加法庭內的語言服務，而作為受害者服務部的臨時主管，也致力增加罪案受害者的語言服務。在大多數司法管轄區，英語能力有限的罪案受害者在法庭訴訟過程中無力發言，或被迫只能依賴懂英語的家人才得知狀況。這個新政策旨在維護受害者的權利，並改善受害者在複雜和駭人的法律程序中的感受。我們很自豪能夠成為加州 首個為參與旁聽受害者提供口譯服務的司法管轄區之一，感謝法院和辛勤的法庭口譯員為受害者提供更多、更完善的語言服務。」

如果您與身邊人需要受害者服務部專員的幫助，請電郵[email protected]，聯繫舊金山市地檢處受害者服務部。