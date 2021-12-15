受害者出庭旁聽 提供國、粵等多語言服務
舊金山地方檢官博徹思14日宣布，地檢處受害者服務部 (Victim Services Division, VSD)新聘十位受害者服務專員，其中八位是雙語人士，受害者服務部因此可提供的多語種服務包括西班牙語、國語、粵語、他加祿語、克里奧爾語 (Creole)、克木語 (Khmu)、烏爾都語 (Urdu) 和印地語 (Hindi) ；除此之外，地檢處還將於2022年6月訂立新的政策，以確保英語水平有限的受害者，在參與法庭旁聽時可獲得法庭口譯員提供的翻譯服務。
博徹思說，「地檢署會一直努力不懈地擴展為受害者及其家人提供語言服務。新聘的服務專員和最近實施的法庭口譯政策， 將進一步實現我們以受害者和倖存者為中心的承諾，確保受害者的聲音在任何時候都能被聽到。」
地檢處受害者服務部專員的工作包括，在罪案發生後、刑事起訴期間和刑事訴訟後，向受害者及其家人提供支持和援助，讓刑事司法系統能夠更人性化和便利化。無論案中的疑犯被捕與否，受害者服務部的專員都可以支援罪案受害者。服務專員將協助受害者渡過法律程序、尋求賠償或彌補損失、獲得諮詢或轉介服務，並致力於幫助受害人重拾生活信心。十名新的受害者服務專員，皆是經過嚴格篩選之後聘用。目前，他們正在接受為期一周的密集式培訓。
除了聘請精通多種語言的服務專員外，地檢官也增加了受害者法庭口譯服務。自明年6月起，地檢處受害者服務部就實施新政策，規定受害者專員為希望出庭或旁聽但不諳英語的受害者，申請法庭口譯服務。
現在大部分的司法管轄區，包括在新政策實施之前的舊金山市，只會為抗辯被告、涉事青年和需要出庭作證的受害者提供口譯服務，但在法庭旁聽的受害者卻沒有。新政策旨在提高受害者在庭審過程中的參與度和法庭的透明度。
儘管「瑪西法 」(Marsy's Law) 使受害者有權參與訴訟程序並聽取他們的意見，但在沒有法庭口譯員協助的情況下，許多受害者都無法有效地參與庭審過程。新政策讓不需要出庭作證，但選擇參與旁聽的受害者，都能獲得法庭翻譯服務。
受害者服務部臨時主管兼助理地區檢察官李蕙儀說：「我自2012年以來，一直致力增加法庭內的語言服務，而作為受害者服務部的臨時主管，也致力增加罪案受害者的語言服務。在大多數司法管轄區，英語能力有限的罪案受害者在法庭訴訟過程中無力發言，或被迫只能依賴懂英語的家人才得知狀況。這個新政策旨在維護受害者的權利，並改善受害者在複雜和駭人的法律程序中的感受。我們很自豪能夠成為加州首個為參與旁聽受害者提供口譯服務的司法管轄區之一，感謝法院和辛勤的法庭口譯員為受害者提供更多、更完善的語言服務。」
如果您與身邊人需要受害者服務部專員的幫助，請電郵[email protected]，聯繫舊金山市地檢處受害者服務部。
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