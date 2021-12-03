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華醫：Omicron將成主流病毒株 半年內攻陷全球

備戰Omicron新變種 舊金山衛生局促打疫苗

記者李怡 / 舊金山報導
12月4日上午10時至下午2時，華埠青年會內將舉行疫苗家庭接種活動（圖片由舊金山衛生局提供）
12月4日上午10時至下午2時，華埠青年會內將舉行疫苗家庭接種活動（圖片由舊金山衛生局提供）

舊金山衛生局2日對媒體的圓桌會議上，市公共衛生局公共關係及亞太裔事務經理吳毅簡報了舊金市最新的疫情數據，以及最新檢測到全美首例Omicron變種病毒確診病例的情況，同時公布了於本周六(4日)上午10時至下午2時，舊金山衛生局與華埠東華醫院合作，在華埠青年會內（855 SACRAMENTO ST, SAN FRANCISCO）將會舉行疫苗接種活動，提供5-11歲兒童新冠疫苗，並為符合加強劑接種資格的18歲以上民眾提供莫德納加強劑。

疫苗接種名額有限，無需提前預約，屆時現場有工作人員會為民眾登記並安排接種時間。

吳毅對於在舊金山發現的首個Omicron變種病毒感染者回應道，面對變體病毒的發現，市民首要做好的就是接種疫苗和加強針，做好衛生防護，千萬不要輕信謠言，疫苗對新變種病毒無效的說法。

吳毅說，疫苗的研發是在針對新冠病毒的基礎上，即使病毒再怎樣變異，疫苗是保護人體健康的首選。另外，有效的檢測也是對抗病毒感染的好方法，他提醒民眾，危機時刻相信科學和醫學，謹慎但不要慌張，一旦發現有類似感染症狀，要即時進行自我隔離和就醫。

會上公布，截止至11月24日，舊金山七日平均每日新增52例確診病例，確診率為1.6%。有21人因新冠肺炎留醫，其中入住重症加護病房5例；每10萬名已接種疫苗的居民中，有4.8人確診新冠肺炎；每10萬名未接種疫苗的居民中，有11.7人確診新冠肺炎。

疫苗接種更新概況，截止至12月1日，舊金山市內符合疫苗接種資格的居民中，89%接種至少一劑疫苗；81%已經完成疫苗接種；5-11歲的兒童中，有48%已經接種了第一劑新冠疫苗，10%完成了疫苗接種。

即時檢測是應對新變體病毒最有效的手段之一。市經濟及勞動力發展辦公室資深項目經理陳嘉霖報告華埠花園角檢測站本周檢測情況。華埠花園角新冠病毒檢測站時間是，逢星期三上午10時至下午5時直至12月底。華埠花園角免費檢測，無需預約 ，現場登記，中英服務，務必攜帶帶身分證件。

當天疫情媒體圓桌會議上，舊金山市應急管理局外務特派專員林偉浩報告了市街頭危機應變小組成立一周年及未來計畫。

當天是街頭危機應對小組 (SCRT) 成立一周年。 SCRT已經從一個支持田德隆社區的單個團隊，發展為舊金山提供服務的六個團隊，並實現一年全天24小時、一周7天全市覆蓋服務。SCRT一直快速響應遇到的危機，並在城市的街道採用緊急救助健康方法。年度數據顯示，SCRT已接聽5000多通電話，並避免了3000人陷入健康危機。2022年初將成立第七支團隊，另外增加六名員工。

疫苗 檢測 舊金山

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