我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

威州5死48傷「聖誕遊行慘案」 兇手為何路怒狂殺？

金山名店連3天遭「集體洗劫」新法讓加州變竊盜天堂？

大規模團夥搶劫 橫掃灣區大商場

編譯組／灣區22日電
聖荷西Santana Row的Lululemon 21日晚上被搶走價值超過4萬元的商品。（電視新聞截圖）
聖荷西Santana Row的Lululemon 21日晚上被搶走價值超過4萬元的商品。（電視新聞截圖）

灣區連日來發生多起猖狂的集體搶劫案，聖荷西Santana Row未能倖免，商場一家零售店21日晚間被搶走價值超過4萬元的商品。

聖荷西警局警官卡馬里羅（Christian Camarillo）22日表示，21日晚上約6時30分，一群搶匪進入Santana Row的Lululemon商店行搶，搶走價值4萬7000元的商品，他們在警方趕到現場前已逃之夭夭。

卡馬里羅指出，這群搶匪至少有四人，包括兩男兩女，其中一名男嫌犯腰間明顯插著一把手槍，這群人作案後跳上一輛等候的汽車逃離現場。卡馬里羅表示，參與Lululemon搶案的嫌犯將面臨共謀和盜竊重罪等指控。

卡馬里羅說，約在同一時間，Santana Row對面的Westfield Valley Fair商場也發生一起集體搶劫案，搶匪從一家太陽眼鏡店搶走了價值超過7000元的商品，然後乘坐四或五輛蓋住車牌的汽車逃逸。

卡馬里羅說：「這不是偷盜，而是有組織性的搶劫。由於繁忙的假日購物季即將展開，警方無法在所有的地方巡邏，民眾必須提高警覺，我們也需要民眾的幫助，當您看到可疑的行動時，請務必讓警方知道，尤其是在商場。」

卡馬里羅表示，雖然不能確定聖荷西的搶案與這幾日發生在舊金山、核桃溪和海沃的搶案是否有所關聯，他們已與這幾個地區的警方取得聯繫。他說：「搶匪的膽子愈來愈大，作案的地區也愈發不同。灣區民眾現在都處於高度警戒的狀態，尤其是舊金山。我們不知道是什麼原因讓他們來到聖荷西，但他們顯然挑錯對象了。」

21日同樣發生集體搶劫案的還有位於東灣海沃的Southland商場，受害的是一家珠寶店，一群歹徒砸爛玻璃展示櫃搶走珠寶就跑。

根據NBC電視台的統計，灣區過去一周發生的集體搶劫案包括：

●11月22日凌晨1時20分：布利桑頓（Pleasanton）Stoneridge商場，作案歹徒約9人；

●11月21日晚上6時30分：聖荷西Santana Row的Lululemon，作案歹徒至少4人；

●11月21日下午5時30分：海沃Southland商場的Sam's Jewelers，作案歹徒至少9人；

●11月20日晚上9時：核桃溪（Walnut Creek）Nordstrom百貨公司，作案歹徒超過80人；

●11月19日晚上8時10分：舊金山聯合廣場Louis Vuitton商店，作案歹徒數十人；

●11月17日下午2時10分：費爾菲德（Fairfield）Solano Town Center珠寶店，作案歹徒3人；

●11月15日晚上7時30分：康柯德（Concord）Sun Valley商場珠寶店，作案歹徒9人。

聖荷西 灣區 舊金山

上一則

集體搶掠商場 紐森：絕對不能接受 將支援更多警力巡邏

延伸閱讀

迎接感恩節大批人潮 灣區機場「準備好了」

迎接感恩節大批人潮 灣區機場「準備好了」
蕭恩性騷擾案 聖荷西州大330萬元與15受害人和解

蕭恩性騷擾案 聖荷西州大330萬元與15受害人和解
乾旱 聖荷西水公司實施新費率 100萬人受影響

乾旱 聖荷西水公司實施新費率 100萬人受影響
聖荷西疫苗警報聲音刺耳 嚇壞居民 被質疑濫用

聖荷西疫苗警報聲音刺耳 嚇壞居民 被質疑濫用

減少噪音、空氣污染 燃氣吹葉機將退出聖荷西

減少噪音、空氣污染 燃氣吹葉機將退出聖荷西

熱門新聞

灣區「房源少，買房熱」買家需要高出5%-10%的加價才有可能買到房子（記者李怡/攝影）

舊金山灣區房市 出現「甜甜圈效應」

2021-11-16 18:07
誇張！華裔2歲童公路被槍擊亡不滿兩周，一年輕媽媽18日又在公路上靠近收費站時，遭流彈波及身亡。（取自大都會交通局網站）

誇張 北加高速公路又發生槍擊 年輕媽媽遭流彈射殺亡

2021-11-18 21:26

連續第三天 北加又爆多起集體搶劫商店 歹徒全逃

2021-11-22 17:47
預測加州明年將再出現大筆盈餘，居民可能又有紓困金可領。（Getty Images）

加州盈餘310億 居民又有紓困金可領了

2021-11-19 00:10
新增病例率持續上升，灣區醫院面臨新一波壓力。（Getty Images）

病毒反撲…加州疫情緊急狀態 延長至明年3月31日

2021-11-18 02:18
專家表示，斷食時，可消除食物中額外毒素的吸收，有潛在生物效益。(Getty Images)

斷食好處多？ 也要注意風險

2021-11-15 02:05

超人氣

更多 >
傳汪小菲已另結新歡 女方身家背景全遭起底

傳汪小菲已另結新歡 女方身家背景全遭起底
媽被推倒在地狂打 9歲女童衝上前狂揍搶匪英勇影片曝光

媽被推倒在地狂打 9歲女童衝上前狂揍搶匪英勇影片曝光
特赦組織：國際奧會因與彭帥通話而掉入險境

特赦組織：國際奧會因與彭帥通話而掉入險境
連續第三天 北加又爆多起集體搶劫商店 歹徒全逃

連續第三天 北加又爆多起集體搶劫商店 歹徒全逃

大汪當年海島婚 轟動兩岸三地 小S護姊嗆他、康永阿妹抱頭哭

大汪當年海島婚 轟動兩岸三地 小S護姊嗆他、康永阿妹抱頭哭