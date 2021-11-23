大規模團夥搶劫 橫掃灣區大商場

聖荷西Santana Row的Lululemon 21日晚上被搶走價值超過4萬元的商品。（電視新聞截圖）

灣區 連日來發生多起猖狂的集體搶劫案，聖荷西 Santana Row未能倖免，商場一家零售店21日晚間被搶走價值超過4萬元的商品。

聖荷西警局警官卡馬里羅（Christian Camarillo）22日表示，21日晚上約6時30分，一群搶匪進入Santana Row的Lululemon商店行搶，搶走價值4萬7000元的商品，他們在警方趕到現場前已逃之夭夭。

卡馬里羅指出，這群搶匪至少有四人，包括兩男兩女，其中一名男嫌犯腰間明顯插著一把手槍，這群人作案後跳上一輛等候的汽車逃離現場。卡馬里羅表示，參與Lululemon搶案的嫌犯將面臨共謀和盜竊重罪等指控。

卡馬里羅說，約在同一時間，Santana Row對面的Westfield Valley Fair商場也發生一起集體搶劫案，搶匪從一家太陽眼鏡店搶走了價值超過7000元的商品，然後乘坐四或五輛蓋住車牌的汽車逃逸。

卡馬里羅說：「這不是偷盜，而是有組織性的搶劫。由於繁忙的假日購物季即將展開，警方無法在所有的地方巡邏，民眾必須提高警覺，我們也需要民眾的幫助，當您看到可疑的行動時，請務必讓警方知道，尤其是在商場。」

卡馬里羅表示，雖然不能確定聖荷西的搶案與這幾日發生在舊金山 、核桃溪和海沃的搶案是否有所關聯，他們已與這幾個地區的警方取得聯繫。他說：「搶匪的膽子愈來愈大，作案的地區也愈發不同。灣區民眾現在都處於高度警戒的狀態，尤其是舊金山。我們不知道是什麼原因讓他們來到聖荷西，但他們顯然挑錯對象了。」

21日同樣發生集體搶劫案的還有位於東灣海沃的Southland商場，受害的是一家珠寶店，一群歹徒砸爛玻璃展示櫃搶走珠寶就跑。

根據NBC電視台的統計，灣區過去一周發生的集體搶劫案包括：

●11月22日凌晨1時20分：布利桑頓（Pleasanton）Stoneridge商場，作案歹徒約9人；

●11月21日晚上6時30分：聖荷西Santana Row的Lululemon，作案歹徒至少4人；

●11月21日下午5時30分：海沃Southland商場的Sam's Jewelers，作案歹徒至少9人；

●11月20日晚上9時：核桃溪（Walnut Creek）Nordstrom百貨公司，作案歹徒超過80人；

●11月19日晚上8時10分：舊金山聯合廣場Louis Vuitton商店，作案歹徒數十人；

●11月17日下午2時10分：費爾菲德（Fairfield）Solano Town Center珠寶店，作案歹徒3人；

●11月15日晚上7時30分：康柯德（Concord）Sun Valley商場珠寶店，作案歹徒9人。