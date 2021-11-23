被洗劫後… LV聯合廣場店開門 加強安保

遭搶劫後重新營業的路易威登名品店，只留出一道狹窄的門供客人出入。（記者李怡／攝影）

在19日晚遭到團夥搶劫的舊金山 路易威登（Louis Vuitton）名品店，經歷了周六和周日兩天的整頓後，於本周一重新營業。但顯然加強了保安，採取限制客流制度，且店面櫥窗都已被木板封住，只留了一個窄小的出入通道，入口處也配有安保防護人員。

19日晚8時10分左右，警方接到報案稱，聯合廣場地區的零售商鋪遭到搶劫和破壞。其中路易威登（Louis Vuitton）名品商店，當日遭數十名蒙面人洗劫。店面的玻璃被打碎，多名搶劫犯乘車逃跑，舊金山警方表示已逮捕八人。

警方補充道，路易威登店可能不是唯一被洗劫的店鋪。在隨後的調查中，包括芬迪（Fendi）、尼曼百貨（Neiman Marcus）等十家店鋪都遭到不同程度的破壞。

事發之後的聯合廣場，多處警力駐紮。（記者李怡／攝影）

路易威登店鋪被洗劫之後的周末兩天，門前一直有警務人員巡視。且舊金山聯合廣場多處配備了警力，防止搶劫再次發生。在梅西百貨 前還特別設置了警務人員駐紮站點。

案發後，舊金山警察 局局長史考特表示，「舊金山警察局對發生在聯合廣場附近的盜竊案，將會作出及時的響應。」他說，多人團夥集體搶劫，「這樣的狀況是不可接受的。」警方21日周六晚間出動大量警力值勤。

受到20日事件影響，部分精品店家如蒂芙尼公司（Tiffany & Co.）和多個商舖周末都提早打烊。可能因為突發事件，路易威登（Louis Vuitton）並未來得及告知在線上已經預約了取貨的客戶。周六午間，客人Kelvin特別從南灣趕來路易威登聯合廣場店，提取在網上已經定好的錢包，到了店門口才知道商店因搶劫被關閉，氣憤不已。

受搶劫事件的影響，過去的這個周末，在聯合廣場有多個店家都是趕在天黑之前提早關閉了門店。但是，遊客市民在聯合廣場遊玩和購物的情緒，廣場上的節日氣氛，似乎並未受到搶劫事件的影響。