律師：瑞登豪斯案主審法官影響陪審團決定

灣區律師對瑞登豪斯判決做出反應。（電視新聞截圖）

灣區的律師們正在對瑞登豪斯 （Kyle Rittenhouse）案的判決和它可能產生的長期法律影響，發表各自的意見。去年在威州的種族抗議活動中槍殺兩名男子的瑞登豪斯被無罪釋放，該判決結果迫使許多人更廣泛地審視整個美國的法律體系。

這是一場帶有種族色彩的政治審判，人們關心的是，這一判決可能會對人們自行執法的行為產生什麽影響。位於屋崙的反警察 恐怖項目稱，此案判決結果表明司法系統獎勵並優先考慮不負責任的白人暴力。民權律師伯里斯律師（John Burris）表示，與社會正義界的其他人一樣，他對這一判決並不感到驚訝，但他感到失望，擔心危險的「治安維護者」是否由此被縱容。

「我感到失望的是，他沒有被在任何一項指控上被定罪；但考慮到提出證據的方式、法官主持審判的方式、以及審判本身所圍繞的整體氛圍，我並不感到驚訝。」伯里斯說。

伯里斯還指出，本案中的法官有偏見。他認為，史羅德（Bruce Schroeder）法官對檢察官的舉止強有力地影響了陪審團做出決定。「這一結果是由可怕的法官導致的，它向你展示了法官是如何指導判決的。陪審員們可以看到法官的態度，看到他的態度是怎樣引導審判的，」伯里斯說。最終陪審團在此案中表決，認定瑞登豪斯包括一級故意殺人罪的所有罪名均不成立。

伯里斯說，從此事可以得到的一個可怕後果是，瑞登豪斯的行為是否會影響其他人也採取同樣的行動。

拜登 總統說，他支持陪審團的無罪判決，並表示陪審團制度是有效的，必須得到尊重。