加州歷史性預算盈餘 紐森：明年可望再現

紐森透露，加州明年可能會再有歷史性預算盈餘。(Getty Images)

加州 州長紐森 20日表示，加州明年可能會再出現歷史性預算 盈餘。他在民間智庫「米爾肯研究院」(Milken Institute)第24屆全球會議中，接受NBC主持人泰德(Chuck Todd)訪問時，透露此一消息。

紐森今年7月簽署2620億元預算案，根據自1月以來的估算內容，可能預估將有750億元盈餘。除了創紀錄盈餘之外，加州也獲得來自聯邦政府的270億元的新冠救濟基金。

紐森與立法人士已運用盈餘經費，向家庭年收入低於7萬5000元的加州居民、寄送600元支票，並且擴大對小型商業贊助款項，也支持其他計畫，用以協助加州擺脫因疫情導致的經濟衰退。

紐森發表加州明年可能會再有歷史性預算盈餘的宣告，代表著紐森政府開始編寫預計於明年1月發布之2022-23年預算提案時，將有另一筆意外財富。

紐森表示，他提案運用明年盈餘償還113億元養老金，但並未提供更多細節。除了明年預算盈餘，紐森指出，加州已經獲得140億元稅收收入，高於目前預算年度所預估金額。

加州今年有如此大筆金額盈餘，絕大部分原因是加州在疫情發生第一年大幅削減經費，預估的經濟衰退情形，比實際發生的嚴重許多。事實上，與估算情況恰恰相反，加州高收入個人與企業並未遭受新冠疫情導致的財務痛苦，並且持續繳納高額稅款，稅務收入填補了加州國庫，僅有低收入民眾在經濟衰退浪潮首當其衝。