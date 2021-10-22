舊金山地震演習 市府官員跟著「抱頭蹲下」

市府官員參與地震演習，抱頭蹲下。（取自市長推特）

舊金山 21日舉行地震 演習活動，加強市民的防震意識，同時宣傳遇到地震時的正確應對方式。

這是全加州 範圍共同推出的加州地震演習活動（Great California ShakeOut）的系列。舊金山選址在市立圖書館總館的大樓內舉行。市長布里德（London Breed）、縣警長宮本（Paul Miyamoto）、消防局長尼克森（Jeanine Nicholson）、應急管理局長梅愛恩（Mary Ellen Carroll）等官員出席。

演習的時候，眾多官員也都一起參與。演習指導民眾需要在地震時找到一個穩固的桌子下，然後蹲下或者趴下然後將手蓋住頭部、頸部，直到地震結束。

布里德表示，這個演習活動能夠讓大家做好準備，同時提醒大家能夠做的震前預備工作，這些都能夠在地震來臨時發揮巨大效用。她也建議民眾訪問市府應急響應的網址（https://www.sf72.org/）來查看更多的信息。

加州大地震即將來臨的陰影一直未有散去，相關的傳媒報導不絕於耳，指出大地震的到來只是時間問題。距離1906年的大地震已經過去了100多年，而灣區上一次的強震則是1989年的6.9級的Loma Prieta大地震，死亡人數63人。

眾多的市府大樓也都在加強翻新改造，以應對強震。以舊金山圖書館總館為例，則可以抵禦8.3級的強震。