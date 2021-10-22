我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登脫口真心話？連說兩個YES「美國必保衛台灣」

亞歷鮑德溫「誤殺」非首例 李小龍兒子也是命喪片場

舊金山地震演習 市府官員跟著「抱頭蹲下」

記者李晗 / 舊金山報導
市府官員參與地震演習，抱頭蹲下。（取自市長推特）
市府官員參與地震演習，抱頭蹲下。（取自市長推特）

舊金山21日舉行地震演習活動，加強市民的防震意識，同時宣傳遇到地震時的正確應對方式。

這是全加州範圍共同推出的加州地震演習活動（Great California ShakeOut）的系列。舊金山選址在市立圖書館總館的大樓內舉行。市長布里德（London Breed）、縣警長宮本（Paul Miyamoto）、消防局長尼克森（Jeanine Nicholson）、應急管理局長梅愛恩（Mary Ellen Carroll）等官員出席。

演習的時候，眾多官員也都一起參與。演習指導民眾需要在地震時找到一個穩固的桌子下，然後蹲下或者趴下然後將手蓋住頭部、頸部，直到地震結束。

布里德表示，這個演習活動能夠讓大家做好準備，同時提醒大家能夠做的震前預備工作，這些都能夠在地震來臨時發揮巨大效用。她也建議民眾訪問市府應急響應的網址（https://www.sf72.org/）來查看更多的信息。

加州大地震即將來臨的陰影一直未有散去，相關的傳媒報導不絕於耳，指出大地震的到來只是時間問題。距離1906年的大地震已經過去了100多年，而灣區上一次的強震則是1989年的6.9級的Loma Prieta大地震，死亡人數63人。

眾多的市府大樓也都在加強翻新改造，以應對強震。以舊金山圖書館總館為例，則可以抵禦8.3級的強震。

地震 加州 舊金山

上一則

金山地檢長博徹思 啟動反罷免競選

下一則

卡爾多山火已100%受控 餘燼估將燒到冬季

延伸閱讀

舊金山Geary大道工程竣工 交通有望改善

舊金山Geary大道工程竣工 交通有望改善
華人募款 挺舊金山市長布里德連任

華人募款 挺舊金山市長布里德連任
華非裔聯手 金山美食文化節飄香

華非裔聯手 金山美食文化節飄香
「邁出重要一步」舊金山室內口罩令 今起有條件放寬

「邁出重要一步」舊金山室內口罩令 今起有條件放寬
金山室內口罩令 今起有條件放寬 布里德：復甦里程碑

金山室內口罩令 今起有條件放寬 布里德：復甦里程碑

熱門新聞

密爾比達環球廣場爆發槍戰，傷者被送上救護車。(影片截圖)

北加密爾比達環球廣場警匪激烈槍戰 傷者滿身是血

2021-10-15 21:45
槍擊發生後，還有在商場工作、正在車上休息的民眾被嚇到逃下車。（目擊者提供）

密爾比達大華商場槍戰 購物民眾逃竄

2021-10-15 21:26
疫情後經濟重啟，海運船隻供不應求。（取自屋崙港官方視頻截圖）

海運價飆 米粉、豆油、味精…華人常用食品漲破100%

2021-10-19 01:15
索諾馬縣爬行動物救援組織負責人沃爾夫（Al Wolf）提醒，如果碰巧遇到毒蛇，關鍵是不要驚嚇對方，退後一步離開，避免蛇發生攻擊行為。（電視新聞截圖）

北加女子家驚現92條響尾毒蛇

2021-10-14 16:07
雖然反對關閉學校的家長舉辦了多場的抗議活動，但學區委員會依然以三票贊成兩票反對，通過了關校與整併的決議。（本報檔案照片）

矽谷庫比蒂諾聯合學區 投票通過關閉明星學校

2021-10-15 23:55
密爾比達華人商場發生警匪交火，許多人都直呼不思議。（目擊者提供）

密爾比達大華商場槍戰 多車留彈孔 華人憶驚魂現場

2021-10-17 02:20

超人氣

更多 >
中國「鋼琴王子」李雲迪涉嫌嫖娼被抓

中國「鋼琴王子」李雲迪涉嫌嫖娼被抓
佛州網紅失蹤未婚夫確定死亡 警連帶找到9具遺體

佛州網紅失蹤未婚夫確定死亡 警連帶找到9具遺體
FDA批准莫德納、嬌生補強針 完全接種者可混打輝瑞

FDA批准莫德納、嬌生補強針 完全接種者可混打輝瑞
李雲迪嫖娼被拘 同樣原因被抓的明星後來怎樣了？

李雲迪嫖娼被拘 同樣原因被抓的明星後來怎樣了？
瀋陽爆炸案增至3死33傷 被曝剛完成天然氣管道改造

瀋陽爆炸案增至3死33傷 被曝剛完成天然氣管道改造