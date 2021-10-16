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金山密爾比達大華商場槍戰 民眾驚恐四處逃

記者李榮／密爾比達報導
SWAT特警隊也到現場。（目擊者提供）
SWAT特警隊也到現場。（目擊者提供）

「密爾比達環球廣場」（Milpitas Square)15日下午驚傳槍案，據目擊者指稱，由嫌犯駕駛的車輛急駛入大華商場後，被警車緊追在後，隨即就聽到連串槍響。當時商場的民眾不少，附近民眾四處尋求掩護。槍擊發生後，還有在商場工作、正在車上休息的民眾被嚇到逃下車。警方在事後已將廣場封鎖，只準出去不進來，目前正在現場調查中，預計到晚間、甚至深夜都不會開放。

嫌犯遭盤查 演變槍擊案

據側面了解，嫌犯原本只是因為形跡可疑，遭警方上前盤查。沒想到原本應該單純的案件，成為重大槍擊事件。

環球廣場幾乎百分之百的商家都是華裔或其他亞裔。由於大華商場位於廣場中央地帶，整日人潮不斷，人們通常也直稱「大華商場」。15日剛好在現場的華人Ted表示，當時他帶著兒子要去廣場買奶茶，一下車就被幾名拿著長槍的警察大聲要求「快去找間店內躲起來」，還在車上的兒子也嚇傻。後來才知道正巧剛發生槍案。

槍擊發生後，還有在商場工作、正在車上休息的民眾被嚇到逃下車。（目擊者提供）
槍擊發生後，還有在商場工作、正在車上休息的民眾被嚇到逃下車。（目擊者提供）

附近有人拍到了不到一分鐘前的視頻，並air drop給他。視頻是從槍戰開始後才開始錄，畫面中可聽到連串槍響。

確認狀況 警方出動空拍機

目擊者稱，當時突然出現槍聲，後來就聽到連串警方的槍響。判斷應該是嫌犯先向警方開槍，警方予以還擊。

Ted表示，槍戰後警方還出動空拍機，先到現場確認嫌犯與車內的情況，之後又出動警犬再確認。後來救護車到現場將渾身是血的男子台上救護車。

據了解，嫌犯在槍戰後已無生命跡象。

至截稿為止，警方還沒有公佈槍擊案的詳細情況，以及嫌犯的身份與傷勢。

槍擊 警察 亞裔

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