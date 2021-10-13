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聯邦最高院：Google禁談薪資、工作環境 員工可提告

編譯組／灣區12日電
聯邦最高法院12日駁回Google的上訴，允許被Google噤聲的現任和前任雇員可以對Google提出告訴。（Getty Images）
聯邦最高法院12日駁回Google的上訴，允許被Google噤聲的現任和前任雇員可以對Google提出告訴。（Getty Images）

聯邦最高法院12日駁回Google提出的上訴，允許遭Google禁止向媒體或未來雇主談論薪資和工作環境的現任和前任雇員，對Google提出告訴。

三名前Google雇員於2016年對Google提告，他們表示，Google要求所有員工簽署的保密協定禁止他們與監管官員、新聞媒體、公眾或同事討論工作環境中的不安全或歧視性問題，還禁止他們向可能的新雇主透露他們在Google的薪資。

Google發言人2016年向路透（Reuters）表示，這項保密協定是為了保護敏感的商業訊息，並非為了禁止員工討論工作環境。

在這起訴訟被擱置的期間，美國勞資關係委員會（National Labor Relations Board）對Google提出訴訟，Google同意發布60天通知，向員工保證他們有權與同事、媒體、市議員米喬夫（Karen Mitchoff）和其他第三方討論工資、工時和工作環境。

Google要求所有員工簽署保密協定的政策令員工不滿。（Getty Images...
Google要求所有員工簽署保密協定的政策令員工不滿。（Getty Images）

為了讓前雇員撤銷訴訟，Google提出上訴稱，根據聯邦法律，美國勞資關係委員會是唯一有權監管企業工作環境的單位，舊金山高等法院同意了這項說法，但2020年9月被舊金山第一地方上訴法院（First District Court of Appeal）駁回。

第一地方上訴法院表示，儘管Google已依照美國勞資關係委員會的命令對員工發出通知，但員工仍可以就任何Google違反加州勞工法的行為提出賠償要求。在加州最高法院拒絕審理此案後，聯邦最高法院12日在沒有任何書面評論或異議的情況下，駁回了Google的上訴。

在上訴法院的裁決中，法官圖邱（Alison Tucher）表示，加州法律可用來挑戰聯邦法律沒有涵蓋到的情況，例如，聯邦勞工法並沒有條款可以保護被禁止在尋找新工作時向競爭者透露公司作法、或向政府官員舉報公司涉嫌違反安全法的雇員。

圖邱指出，加州允許雇員透露薪資的法律是由婦女團體背書，目的在協助執行反性別歧視的法律，而聯邦勞工法的目的在保護雇員組織工會的權利，但加州法律出於不同的理由反對這類政策，因為它們阻礙了每一個雇員把職場問題報告給議員、州政府單位、法院和公眾的權利。

不過，上訴法院法官布朗（Tracie Brown）提出異議表示，這項訴訟引用的加州法律和聯邦勞工法律的目的是相同的，都允許雇員採取行動改善他們的薪資和工作環境。

在尋求聯邦最高法院審理此案時，Google引用聯邦最高法院1986年的裁決，這項裁決認為，各州不能對美國勞資關係法（National Labor Relations Act）禁止的行為提出額外的懲處，Google稱，前雇員提出的這項訴訟「正是一項尋求懲處的要求」。

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