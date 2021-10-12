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最新民調：新冠疫情擴大灣區貧富差距

編譯組／灣區11日電
最新民調顯示，新冠疫情使灣區富者愈富，貧者愈貧。（Getty Images）
最新民調顯示，新冠疫情使灣區富者愈富，貧者愈貧。（Getty Images）

最新民調結果顯示，儘管新冠疫情影響許多灣區家庭的財務狀況，破壞他們的經濟安全感，迫使他們節約、甚至必須尋求幫助，但它同時也提升了其他家庭的經濟能力，讓他們的存款增加，有能力升級生活方式。

由灣區新聞集團（Bay Area News Group）和矽谷聯合發展協會（ Joint Venture Silicon Valley）共同進行的最新民調凸顯出這兩個群體之間的巨大差距，反映出灣區富人和窮人間的鴻溝進一步擴大。民調發現，在疫情期間，必須親自到職場工作低收入勞工遇到的減薪、裁員和財務窘困的問題最嚴重，而大部分可以在家工作的高收入人士認為他們的財務狀況有所改善。

矽谷聯合發展協會會長韓考克（Russell Hancock）說：「我們已經被分為兩個群體，但人們並未意識到這個問題。雖然這個問題沒有直接發生在我們眼前，但疫情讓它變得嚴重且無可避免。」

這項民調的結果顯示，灣區51%年薪低於5萬元的勞工表示，他們的財務狀況在疫情期間變差，36%說維持不變，只有13%說有所改善。而年薪高於25萬元的受訪者情形則恰恰相反，51%的人表示財務狀況有所改善，只有7%的人表示變差。

民調發現，年薪高於25萬元者在疫情期間失業的只有5%，只有年薪低於5萬元者的四分之一。可以選擇在家工作的高收入者比例高達71%，而可選擇在家工作的低收入者只有20%。

疫情對不同族裔民眾的影響程度也不同，加劇了其他長期存在的差距。63%的非裔居民和47%的西語裔居民表示擔心存款不足，只有35%的白人居民有此憂慮。

灣區智庫SPUR經濟正義政策主任丹尼（Jacob Denney）表示，高收入者通常從事可以在家工作的職務，而低收入者往往從事必須面對公眾的職務或服務業工作，這些工作在大部分情況下都無法在家完成。

在可選擇居家工作的受訪者中，表示疫情期間大部分時間都在家工作的高收入者比例高達91%，但低收入者不到一半。許多低收入者親自到職場上班顯然非出於自願，因為有80%的低收入受訪者表示他們希望大部分時間都可以在家工作，高收入者則比較認同雇主處理疫情的方式。

這項民調於9月22日到26日訪問了灣區5縣共1610位居民。由於接受調查的非裔居民人數相對較少，可能使這個群體的誤差幅度較大。

低收入 工作 疫情

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