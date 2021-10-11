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中華民國國慶 舊金山華埠上百人升旗

記者李晗 / 舊金山報導
上百人在華埠聖瑪麗廣場的孫中山雕像前參與活動。（記者李晗 / 攝影）
上百人在華埠聖瑪麗廣場的孫中山雕像前參與活動。（記者李晗 / 攝影）

舊金山華埠舉行中華民國110年國慶的升旗典禮，僑界、社區大批人士出席活動。

升旗典禮在10月10日周日上午10時10分開始，旗隊入場之後全場奏唱美國、中華民國國歌。上百人聚集在聖瑪麗廣場的孫中山雕像前，揮舞青天白日滿地紅的旗幟。

旗隊入場。（記者李晗 / 攝影）
旗隊入場。（記者李晗 / 攝影）

大會主席趙川三在致辭時說，當天是中華民國110周年的日子。回顧110年前國父孫中山領導革命，經歷十多年的大大小小的起義，終於在武昌起義成功。「當時革命艱難，革命所需的經費，90%都是僑胞捐助的，尤其以舊金山、屋崙（奧克蘭）捐助的最多，最熱烈地響應。所以國父才說華僑為革命之母。」趙川三說。他也特別多謝華僑前輩，革命志士拋頭顱灑熱血，成立了中華民國。

經文處長賴銘琪伉儷（左、中）、趙川三（右）敬禮。（記者李晗 / 攝影）
經文處長賴銘琪伉儷（左、中）、趙川三（右）敬禮。（記者李晗 / 攝影）

趙川三接著說，110年前的華人先輩，他們選擇了為國家犧牲奉獻，他們所留下的就是自由民主，也是全世界人民都嚮往的目標。「因此110年，我們在這裡謝謝我們的先輩遺留下來的珍貴禮物，我們為他們感到驕傲。」

駐舊金山台北經文處長賴銘琪致辭時說，雖然今年疫情嚴重，沒有辦法舉行很多慶祝活動，但是他依然看到僑胞想要出席活動的熱情。「今天看到這麼多的僑胞，出席升旗典禮，我非常感動」。

賴銘琪感謝國慶籌備會這麼多年來舉辦活動的辛苦，也希望明年疫情好轉，能夠舉辦更大的活動。他回顧了孫中山成立亞洲第一個民主共和國中華民國的歷史，寄望中華民國可以繼續成為民主自由的燈塔，照亮全球華人社會。

多個退伍軍人團體，包括舊金山「遠征退伍軍人華埠分會」（VFW Chinatown Post No. 4618）的代表出席。

舊金山 華埠 疫情

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