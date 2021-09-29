富比世華裔總裁洪秋偉：企業領導者 應搭建中西橋樑

洪秋偉談及自己作為一個華人，在美國的企業擔任領導者，需要搭建中、西間的橋樑。（記者李晗 / 攝影）

享譽盛名的商業財經雜誌「富比世 」（Forbes，也譯「福布斯」），每年推出的富豪排行榜都備受全球推崇和關注，而經營著這家老牌美國 雜誌的高層主管則是一位華裔。

9月28日周二，富比世環球控股公司總裁洪秋偉（Peter Hung），獲得華商總會的邀請，來到舊金山與華裔商界、社區代表座談。洪秋偉除了講授經營知名美國企業的秘籍，也有談及自己作為一個華人，在美國作為企業的領導者，最需要的是搭建中、西之間的橋樑。

華商總會邀請富比世環球控股公司總裁洪秋偉出席座談。（記者李晗 / 攝影）

洪秋偉生於香港 ，畢業於香港中文大學和芝加哥大學，之後長期在美國工作。有香港家族收購了富比世之後，他也獲得委任成為集團的管理者。

「作為一個領導層而言，華人、香港的團隊，和美國的經營團隊，在文化上是很不同的。」洪秋偉說，香港重視「機會主義」，而美國則更加注重長期的發展，這是兩地商業文化上的不同。而在香港投資人、美國企業之間遊走，他表示就需要找到一個平衡。

「基本上，我就是成為了一個橋樑，」洪秋偉說。他需要籌建一個團隊，這個團隊既能夠理解香港和華人文化，也能夠理解美國，搭建起中與西之間溝通的紐帶，起到橋樑作用。

至於經營富比世這樣的百年名企，也就是辦好「富比世」這份全球知名的商業財經傳媒，洪秋偉說，他為自己確立三個重要的目標，這就是：可以信賴、內容優質、和有影響力。富比世每年的富豪排行榜，以及30歲以下的30位創業人士等名單，都能夠引起公眾的討論。洪秋偉說，他們非常關注「個人」的故事，因為正是人的作為，才會有企業的成功。

目前疫情逐步好轉，洪秋偉忙碌的飛行生活也重新開始了，他幾乎算是把飛機艙當成了另一個家。在舊金山短暫停留之後，他也即將飛往鳳凰城和拉斯維加斯等座談開會。至於過去一年多的疫情期間，他則經常在香港和中國大陸工作。

華商總會會長孫志雄與洪秋偉在90年代時就是商業合作夥伴，已經相識20多年，交情深厚。本次也是孫志雄力邀洪秋偉，促成這一次的活動。