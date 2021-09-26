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APAPA成立20周年 兩任州長紐森、史瓦辛格道賀

APAPA媒體部／錢曉莉報導
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2001年成立的亞太公共事務聯盟（APAPA），在9月18日周六舉行成立20周年的慶祝活動。500多名來賓及兩任加州州長都發來道賀的視頻影片，盛讚APAPA對於社區的貢獻。

現任加州州長紐森（Gavin Newsom）在視頻中說，感謝APAPA的邀請，讓他有機會來恭喜這個非常了不起的機構的20年慶。他感謝APAPA的董事會，以及各個分會的領袖的貢獻。這些分會領袖們來自全國各地，有沙加緬度本地，也有從華盛頓DC來的。

州長紐森發來視頻影片道賀APAPA成立20周年。（視頻截圖）
州長紐森發來視頻影片道賀APAPA成立20周年。（視頻截圖）

紐森也特別感謝參與創辦APAPA的尹集成（C.C. Yin）和以及他太太黃春芳，讚賞他們在支持亞太裔社區的付出，以及在他們的領導下亞裔社區的政治參與。他多次強調APAPA過去20年非常了不起，而且現在已經在全國有了超過35個分會機構。紐森上任州長之後，也經常出席APAPA的活動，表示支持。

加州族裔多元，亞裔佔比也在逐漸升高。紐森表示自己為加州感到驕傲，因為亞裔的重要性越發突出，而且亞裔的貢獻很多，在各行各業都有亞裔的身影。他感謝亞裔社區，不僅僅代表加州政府，也是從他自己內心的感激。

亞裔社區如今面對很多挑戰。加州政府也有投入很多，紐森再次強調APAPA的貢獻，尤其是在對抗仇外主義，針對亞裔仇恨的方面。今年在加州州府的預算案中，就有「亞太裔公平預算案」（API Equity Budget），專門給亞裔社區的撥款，金額高達1億6000萬。這是一項歷史性的投資，旨在針對目前仇視亞太裔社區的暴力行為。簽署了這份草案的州長紐森，也獲得了APAPA的「團結力量獎」。

前州長史瓦辛格生在APAPA的貢獻傑出。（視頻截圖）
前州長史瓦辛格生在APAPA的貢獻傑出。（視頻截圖）

另一位州長則是史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger），他也發來了視頻影片恭喜尹集成。他看到了APAPA這20年的成就，貢獻傑出，尤其是在促進公平，包容等方面。史瓦辛格回憶道，自己和尹集成在2000年代成為朋友，自己當時自己還是州長，他們二人都互相支持。

史瓦辛格盛讚尹集成就是一個成功的移民故事，令人敬佩。前州長也說，現在社會上對於亞裔有些偏見，因此大家都要團結一起抗擊，讓大家都知道亞裔貢獻很多，一起參與建設了這個國家。

今年的慶祝主題就是「團結的力量」（Strength in Unity），頒發賀狀給多位獲得表彰的領袖。

2001年的時候，當時亞裔參政寥寥無幾，同時也面臨「斷層」的風險，這讓尹集成非常緊張，所以才動員成立了APAPA，當時也極力的推舉了許多如今知名的亞裔政治人物。APAPA秉持促進亞裔地位的理念，如今在全國各地遍地開花，包括南北加州、俄亥俄、猶他州、紐約等地都有分支機構。

亞裔 加州 紐森

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