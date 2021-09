灣區瑜珈老師被捕 恐涉多場加州山火 友人震驚

「小鹿山火」已造成至少至少25座建築被焚毀。(美聯社)

當局24日表示,本周涉嫌在北加州 沙斯達縣(Shasta County)瑞定(Redding)附近縱火 的灣區婦人可能還涉及加州其他多起山火 。

30歲的巴洛阿圖居民蘇維涅娃(Alexandra Souverneva)24日依涉嫌縱火造成「小鹿山火」(Fawn Fire)遭當局提出訴訟。「小鹿山火」已燒毀沙斯達湖(Shasta Lake)東北農村地區至少25座建築,焚地5850畝。蘇維涅娃目前被收押在沙斯達縣監獄(Shasta County Jail)。

巴洛阿圖居民蘇維涅娃涉嫌在沙斯達縣縱火引發「小鹿山火」。(沙斯達縣警方提供)

當局表示,蘇維涅娃還涉嫌引發其他多場火災,但當局沒有透露是哪些火災,他們也不清楚蘇維涅娃蓄意縱火的理由。

此外,蘇維涅娃在灣區的友人對她犯下這些罪行感到震驚。他們指出,蘇維涅娃至少去年一直在從事科學家教和瑜珈老師的工作。巴洛阿圖瑜珈中心Avalon Yoga International東主法默(Steve Farmer)說:「這聽起來百分之百不像她會做的事。」

法默表示,蘇維涅娃完成了200個小時的瑜珈教師訓練,他說:「或許她當時正在露營,不小心造成了火災。我無法想像她是蓄意縱火,實在沒有道理。」

蘇維涅娃在22日下午小鹿山火爆發後被逮捕,她是在起火點附近一處樹林裡被發現。當局表示,有人看到她的舉止異常,口袋裡有一個打火機。

沙斯達縣檢察長布利基特(Stephanie Bridgett)24日在記者會上說:「根據我們的了解,本縣和加州發生的其他多場火災可能都與她有關。」

加州森林防火廳(Cal Fire)表示,小鹿山火已迫使瑞定到沙斯達湖南岸之間數千居民撤離,消防人員分別從地面和空中進行灌救,23日晚上到24日上午救火工作獲得進展,火場面積只增加300畝,目前約10%受控,未傳出任何傷亡。不過,炎熱的天氣加上乾燥的狀態,火勢有可能加劇。

消防人員趕到火場時,遇到剛從森林中走出來的蘇維涅娃,蘇維涅娃告訴他們她有脫水現象,需要就醫。在蘇維涅娃接受治療後,加州森林防火廳執法人員對她進行詢問,認定她有縱火嫌疑,於是將她逮捕。在起火點附近一處土地上工作的工人也向當局表示,火災發生前看見蘇維涅娃非法闖入該地區,行為怪異。

蘇維涅娃的同事表示,蘇維涅娃2009年畢業於巴洛阿圖一所高中,2012年取得位於巴沙迪納(Pasadena)加州理工學院(California Institute of Technology)學士學位。蘇維涅娃在她的LinkedIn網頁上表示,她正在紐約州立大學環境與森林學院(State University of New York College of Environmental Science and Forestry)攻讀博士學位。