灣區瑜珈老師被捕 恐涉多場加州山火 友人震驚

「小鹿山火」已造成至少至少25座建築被焚毀。（美聯社）

當局24日表示，本周涉嫌在北加州 沙斯達縣（Shasta County）瑞定（Redding）附近縱火 的灣區婦人可能還涉及加州其他多起山火 。

30歲的巴洛阿圖居民蘇維涅娃（Alexandra Souverneva）24日依涉嫌縱火造成「小鹿山火」（Fawn Fire）遭當局提出訴訟。「小鹿山火」已燒毀沙斯達湖（Shasta Lake）東北農村地區至少25座建築，焚地5850畝。蘇維涅娃目前被收押在沙斯達縣監獄（Shasta County Jail）。

巴洛阿圖居民蘇維涅娃涉嫌在沙斯達縣縱火引發「小鹿山火」。（沙斯達縣警方提供）

當局表示，蘇維涅娃還涉嫌引發其他多場火災，但當局沒有透露是哪些火災，他們也不清楚蘇維涅娃蓄意縱火的理由。

此外，蘇維涅娃在灣區的友人對她犯下這些罪行感到震驚。他們指出，蘇維涅娃至少去年一直在從事科學家教和瑜珈老師的工作。巴洛阿圖瑜珈中心Avalon Yoga International東主法默（Steve Farmer）說：「這聽起來百分之百不像她會做的事。」

法默表示，蘇維涅娃完成了200個小時的瑜珈教師訓練，他說：「或許她當時正在露營，不小心造成了火災。我無法想像她是蓄意縱火，實在沒有道理。」

蘇維涅娃在22日下午小鹿山火爆發後被逮捕，她是在起火點附近一處樹林裡被發現。當局表示，有人看到她的舉止異常，口袋裡有一個打火機。

沙斯達縣檢察長布利基特（Stephanie Bridgett）24日在記者會上說：「根據我們的了解，本縣和加州發生的其他多場火災可能都與她有關。」

加州森林防火廳（Cal Fire）表示，小鹿山火已迫使瑞定到沙斯達湖南岸之間數千居民撤離，消防人員分別從地面和空中進行灌救，23日晚上到24日上午救火工作獲得進展，火場面積只增加300畝，目前約10%受控，未傳出任何傷亡。不過，炎熱的天氣加上乾燥的狀態，火勢有可能加劇。

消防人員趕到火場時，遇到剛從森林中走出來的蘇維涅娃，蘇維涅娃告訴他們她有脫水現象，需要就醫。在蘇維涅娃接受治療後，加州森林防火廳執法人員對她進行詢問，認定她有縱火嫌疑，於是將她逮捕。在起火點附近一處土地上工作的工人也向當局表示，火災發生前看見蘇維涅娃非法闖入該地區，行為怪異。

蘇維涅娃的同事表示，蘇維涅娃2009年畢業於巴洛阿圖一所高中，2012年取得位於巴沙迪納（Pasadena）加州理工學院（California Institute of Technology）學士學位。蘇維涅娃在她的LinkedIn網頁上表示，她正在紐約州立大學環境與森林學院（State University of New York College of Environmental Science and Forestry）攻讀博士學位。