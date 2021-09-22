加州總檢長訪屋崙：仇恨犯罪 定義標準高

加州總檢察長邦塔坦承，法庭上定義仇恨犯罪的標準很高。（記者劉先進／攝影）

加州 總檢察長邦塔（Rob Bonta），邦塔夫人、州18區眾議員米婭（Mia Bonta），屋崙 市長薛麗比21日在屋崙和15位社區領袖舉行圓桌會，討論仇恨犯罪 。邦塔表示，定義仇恨犯罪的標準很高，在法庭上，需超越合理懷疑，且發生了傷害和仇恨事件。但他並未明確指明，如何改變法律，讓其定義更公平。

薛麗比表示，屋崙是全國最多元最包容的城市之一，屋崙人為此而自豪。今天社區領袖走到一起，分享痛苦，分享創傷，但最重要的是分享如何使社區不受傷害和仇恨困擾。仇恨是一種疾病。在美麗的灣區，雖然有著進步的價值觀，有多樣性，但大家卻聽到了各種有關仇恨的故事：因為國籍、宗教信仰等原因，孩子在學校被霸淩，長者害怕在社區行走，幾百年的壓迫繼續困擾到今天。如果今天不承認這些事實，那就是失職。

此外，另一種形式的系統性種族主義還在發生。薛麗比說，屋崙今年已發生100起兇殺案，形勢嚴峻。城市、地區和州的領導人，比以往任何時候都應更致力於減少仇恨和暴力對本地和世界的傷害。

屋崙市長薛麗比表示，目前屋崙發生100起兇殺案，是另一種形式的系統性種族主義。（記者劉先進／攝影）

邦塔曾當選東灣屋崙等地區的眾議員，稱東灣為家。他說，目前，灣區乃至加州出現了仇恨犯罪飆升的緊急情況。人們開始害怕做一些日常可以做的事情，包括散步、購物、乘坐公車。雖然加州沒宣布緊急狀態，但大家在努力解決這些迫切問題。「我們聽到了來自社區的聲音。不同的經驗和觀點，使我們更強大，當我們可以在對話中一起分享想法，傾聽、學習，並在實踐中前進，就能推動社區發展。這是一場針對仇恨犯罪的鬥爭，相信我們會渡過難關。作為總檢察長，作為加州司法領導人，我將盡我的一切能力，對抗仇恨犯罪，讓其在加州沒有立足之地。」

21日的圓桌會議，圍繞仇恨犯罪和事件展開討論。邦塔表示，仇恨犯罪有具體的標準，且標準很高。在法庭上，是指超越合理懷疑的傷害和仇恨事件。有時看上去很矛盾，現實中，受害者能明顯感覺到攻擊者有動機，比如說了一些話；但在法律面前，卻沒有被作為仇恨犯罪受害者來對待。「我知道，在不同州和地區，或者立法者、地檢處，圍繞如何以最公平、最佳方式定義仇恨犯罪，如何構成仇恨犯罪，過去一年有很多討論，涉及法律、政策、做法等層面，大家期望解決仇恨問題，維護社區安全。」但邦塔本人並未明確指出，他認為應如何定義仇恨犯罪。

州議員米婭表示，社區領袖難得走到一起討論仇恨，此時此刻需要採取行動，對抗具有仇恨犯罪，但大家更需要討論的是人性。「我們需要改變問題本質，專注於收集數據和故事，讓民眾的聲音被聽到。我們需要確保社區的信任，並提供足夠的資源和機會，讓社區發出自己的聲音。」