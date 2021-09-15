加州州長罷免選舉 舊金山華裔投票踴躍

位於舊金山北灘，近華埠的投票站點，一早就迎來選民。（記者李怡╱攝影）

今天，9月14日是州長紐森 罷免選舉投票 的截止日。位於舊金山北灘，近華埠的投票站點（808Kearny St)從早上7時開始，就陸續迎來了投遞選票的民眾，據現場的工作人員介紹，這裡是開放選民直接投票的第四天，而且是接到選票最多最快的一天，兩個小時內，就接到了近百張選票，多數來自華裔社區。

投票現場井然有序，年長的選民在志願者的幫助下認真填寫選票並投遞。被問及投票意願時，選民們也都是各持己見，支持反對各有不同，並未一邊倒。

持反對罷免紐森的選民多數認為，「紐森是個好人，為低收入群體著想。他對加州 的經濟秩序和疫情的處理都非常的積極。還有選民覺得，目前加州的境況並非紐森一人可以解決，需要整個政治體系的完善和配合，罷免他並不會起到關鍵性的作用」。

支持罷免紐森的選民多數認為，「紐森作為州長並未解決諸如遊民、低收入等社會問題，而且還有愈演愈烈之勢，認為加州人不應該只是在溫飽線上徘徊，把他換掉，應該會有人比他做的更好。還有選民認為紐森政府浪費納稅人的錢，沒有做好認真的實情調查，就濫用補助，給遊民們福利，讓選民為加州的未來堪憂」。

亞裔社區領袖們也呼籲選民抓緊最後的一點時間，表達出內心的聲音，積極投票。選票於9月14日8時截止，過後加州民眾即可得知計票初步結果，隨後計票持續進行。