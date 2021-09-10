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最新數據：Delta病毒對金山兒童影響不大

編譯組╱舊金山9日電
最新數據顯示，舊金山學齡兒童受Delta變種病毒的影響很小。（Getty Images）
最新數據顯示，舊金山學齡兒童受Delta變種病毒的影響很小。（Getty Images）

舊金山衛生局9日公布的最新數據顯示，自8月中旬開學以來，舊金山學校沒有爆發任何集體感染。儘管近幾個月Delta變種病毒快速傳播，幼童的確診率也保持穩定。

受Delta變種病毒大量傳播的影響，美國學齡兒童的新增病例和住院人數激增，尤其是低疫苗接種率、在公共場所和學校沒有強制戴口罩的地區。

舊金山衛生官員9日表示，自新冠疫情去年爆發以來，舊金山只有13名確診兒童住院，目前住院兒童為零。數據顯示，舊金山有約11萬8000名兒童，5543名感染過新冠病毒，但沒有死亡病例。公立和私立學校已開學數周，至今只有五個校內感染病例。

舊金山聯合學區總監馬修斯（Vince Matthews）指出，學區從今年春季到現在，沒有出現過任何校內感染病例。馬修斯說：「這些數據顯示，我們實施的衛生與安全措施，包括全員戴口罩、改善通風系統、提供個人防護裝備、要求所有教職員接種疫苗，有效保護了學校的安全。」

舊金山學區要求教職員接種疫苗或每周接受檢測，但仍有將近四分之一的教職員還未向學區提出疫苗接種狀態證明。

這些數據是首次對舊金山學校全面重開後的確診率做出的實質性檢視。舊金山衛生局副局長波巴（Naveena Bobba）說：「這些數據讓人感到安心。根據目前看到的情況，如果所有的防疫策略都能依照指南實施，學校就會是低感染風險環境。」

波巴表示，由於疫情發展難以預測，官員會繼續定期監測數據，並留意是否出現任何必須修改指南的警訊。

加州目前規定在所有學校室內場所都必須佩戴口罩。地方衛生官員則提供隔離、通風和其他措施的指南，但地方有權決定是否做出比州政府更嚴格的規定。

例如，屋崙學區規定無論室內室外都要戴口罩，舊金山學區規定接觸已感染者必須進行檢疫隔離（isolation），不能只是普通隔離（quarantine，無症狀者可上學，但要與其他人保持距離）。

舊金山 學區 口罩

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