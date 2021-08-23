金山華人食客 乖乖準備疫苗證明

華人食客們都準備好了疫苗證明。有的是用手機照片顯示，有的則是直接隨身帶著疫苗接種卡。（記者李晗 / 攝影）

舊金山 的新的防疫 指令下，室內的餐飲場所都需要顧客準備好疫苗 證明，才能入內消費。在華人社區中，不少人都已經打了疫苗，入店消費時也都乖乖準備好疫苗證明，遵守防疫規定。

8月22日周日，在華埠的一個午餐宴會上，不少的食客都在入場時準備好了疫苗的證明。有的人是拿著聯邦疾控中心（CDC）的疫苗接種卡，但是更多的民眾都是把疫苗卡的照片放在手機裡，或者是下載了加州的衛生廳的疫苗指令。

其中一位食客表示，因為白色的CDC疫苗卡非常重要，所以也都不會輕易帶出門，都會直接照好照片放在手機裡面。如果是照片版本的疫苗卡，就需要搭配有照片的個人身份證明（ID）來作為疫苗的證明。也有食客直接吧防疫卡片放在錢包裡面，或者放入透明的卡包掛在胸前，隨時可以「亮」出來。

在華埠眾多的餐廳門口，也都已經貼好了需要出示疫苗證明的告示。像是在康年海鮮酒家，就有中文的告示牌寫著「請出示打針卡」，提前告知顧客要準備好疫苗證明才能入內。市府此前也已經來張貼好了多語言的海報。

在上周五20日，舊金山已經生效了最新的疫苗指令，室內的餐飲場所，像是酒吧、餐廳等，以及休閒健身、帶有餐飲的場所，像是俱樂部、電影院、室內體育館和健身房，以及1000人以上的大型室內活動，參與者都必須出示疫苗接種證明。

而10月13日（周三）生效的疫苗證明令，則是針對上述場所的雇員，即工作人員也都必須接種疫苗。

除了白色的CDC卡片之外，加州的衛生廳網站（https://myvaccinerecord.cdph.ca.gov/）也有提供電子版的疫苗接種證明。民眾都可以下載到手機上。還有像是其他州、私營醫療機構的證明也可以。

現在的疫苗指令主要是針對室內的活動。但是舊金山市長布里德（London Breed）在上周一個公開活動中，也在暗示出示疫苗證明的防疫措施可能會繼續擴大。布里德說，現在的疫苗出示的公眾活動的範圍，還可能會涵蓋超過5000人的戶外活動。金門公園音樂節「Outside Lands」即將舉行，就是屬於戶外的大型活動。

布里德也鼓勵活動組織者在市府採取任何可能的行動之前，就已經自行決定了各自的防疫指引要求。舊金山是全美第一個主流大城市要求顧客在餐飲或健身等室內活動時，需要出示完全接種疫苗的證明。

然而，不少商家對此則表示哀歎。華埠向來是熱門的景點，來自世界各地的遊客們來到灣區都會選擇來到華埠一覽風光。然而，雖然舊金山的接種率很高，但是其他地方的接種率未必有灣區的水平。

康年海鮮酒家的老闆李彪就感歎，許多的食客看到門口要求出示疫苗的證明的告示，都不來了，生意現在都大跌。