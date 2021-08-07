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遭主管種族歧視辱罵 前Tesla雇員獲賠100萬

編譯組／綜合6日電
前Tesla員工被叫種族穢名，贏得罕見的100萬元裁決。(美聯社)
前Tesla員工被叫種族穢名，贏得罕見的100萬元裁決。(美聯社)

電動汽車製造商Tesla公司已向一名非裔前雇員貝里(Melvin Berry)支付了100多萬元。仲裁員對貝里案作出了罕見的歧視裁決，即該公司未能阻止其主管在其加州北部工廠中稱呼他為「黑鬼」(N-word)。該案結束了貝里長達一年的充滿情感掙扎的訴訟歷程。他於2015年被公司聘為材料處理員，但不到18個月就辭職了。

Tesla公司在辯護中說，沒有任何書面證據，甚至在貝里的醫療記錄中，他也沒有向同事或人力資源部門抱怨過他的主管用 「N」字稱呼他。Tesla辯稱貝里是自願離職，只應得到148美元的經濟損失。

仲裁員認為貝里的指控比Tesla的否認更可信。貝里聲稱，當他與一名叫他「黑鬼」 的主管對峙時，他被迫延長工作時間並推更重的推車。非裔工人多年來抱怨Tesla對裝配線上普遍使用的種族歧視言語視而不見，並遲遲不清理公共區域塗鴉的納粹標誌和其他仇恨符號。

仲裁員瑞辛（Elaine Rushing）在5月12日的裁決中說：「案例法很清楚，一個主管只要有一次對下屬說N字，就足以構成嚴重騷擾。」據貝里稱，上司與他反目後，他遭受了失眠、恐慌、抑鬱和焦慮，促使他第一次向心理學家尋求幫助。根據裁決書，他在仲裁程序中崩潰了，因為他回憶起自己如何 「變得沉默寡言，經常哭泣」， 並 「質疑自己的理智」，瑞辛寫道。

「我希望全世界都知道，仲裁員發現Tesla這樣對待它的員工。」47歲的貝里說。他現在正在休假，以專注於他的心理健康。因為他仍然沒有 「完成痊癒過程」。

律師奧根（Lawrence Organ）說，他的客戶將不會採取任何進一步的法律行動，因為Tesla後來已經支付了裁決付款。102萬元的裁決中有四分之三是用於支付貝里的律師費和法律費用。

瑞辛還指示Tesla向前雇員支付26萬6278.50元賠償金，包括10萬元的精神痛苦補償。

住在安蒂奧克的貝里說，他正計畫成立一家媒體公司，做運動設計和動畫。回顧他與Tesla簽署的包含仲裁條款的合同，他說，如果早知道這意味著放棄在法庭上起訴的權利，他不知會不會去簽署。

「你這樣做的原因是，如果你不簽，你就得不到這份工作，」貝里說。

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