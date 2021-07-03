金山3涉貪前官員 續月領4萬退休金

根據舊金山市法規，除了少數例外，舊金山市府人員不會失去退休金，除非他們因「道德敗壞」被定罪與判刑。（圖取自舊金山市府臉書）

三名涉嫌貪汙的前舊金山 官員，每月共領約4萬4000元退休金 ，包括仍有賄賂案在身、正在聯邦法院審理的前舊金山公務局長諾魯（Mohammed Nuru），月領7200元；被控向承包商提供優惠以換取禮物的前樓宇檢查局局長許子湯(Tom Hui)，月領1萬6000元；被控內部交易的前水利局局長凱利(Harlan Kelly)月領2萬1000元。

三人都在令人震驚的貪汙指控案後辭職，諾魯與凱利因涉嫌不法行為而面臨聯邦控罪，兩人皆不認罪。許子湯並未被指控犯有任何罪刑，可能無限期領取養老金。對於諾魯與凱利來說，是否能繼續領取退休金的命運，則取決於聯邦案件的結果。

根據舊金山市法規，除了少數例外，舊金山市府人員不會失去退休金，除非他們因「道德敗壞」(moral turpitude)被定罪與判刑。最近幾十年來，相關案件在舊金山極為少見，諾魯與凱利各自的案件，可能還需數年時間，才能獲得裁決。

舊金山員工退休系統執行主任Jay Huish表示，在他過去22年來為總額260億元退休金計畫的工作期間，失去退休金的不超過十人。市府官員指出，法律並未明確定義「道德敗壞」，因此是由市檢察官辦公室來建議，個人犯罪內容是否符合條件。做出決定後，市府官員隨後將通知舊金山退休委員會，終止支付退休金。

退休金通常是市府工作人員在認罪協議時的主要考量，將致力於達成一項不涉及道德敗壞定罪的協議。Jay Huish表示，因此，期間將是冗長的過程，需要長時間取得定罪，有時甚至需要更多時間才能判刑，但這都是所需過程經歷。最近一名在舊金山被沒收退休金者，是一名前警官，他涉及一起偽造文書案件。

凱利的律師葛茲(Brian Getz)表示，退休金因素不會影響辯護策略，凱利將繼續工作，除非因有聯邦賄賂調查與他面臨後續指控。

舊金山退休金部分由員工提供、部分來自舊金山市、部分為投資 收益。若有人失去退休金，來自員工的剩餘款項，將連同利息歸還給本人。舊金山市退休金計算公式也納入員工年齡、在市府工作年數、被雇用日期與最後薪資等。