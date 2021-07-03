怕食物過敏？新創感測器隨身測 兩分鐘內給答案

ALLIS只有手掌大小，輕便易攜帶。（優勢感測提供）

疫情趨緩，不少美國 人開始回到餐廳用餐，但卻不是每個人都能享受美食。根據非營利組織FARE統計，美國有3200萬人有食物過敏 。台灣科技新創基地矽谷辦公室（Taiwan Tech Arena Silicon Valley Office，簡稱TTASV）輔導的台灣新創ALLIS（優勢感測），打造出「帶著走的食物過敏感測器」，只要將想要檢測 的食物放進拋棄式的檢測試劑內，便會在兩分鐘內偵測出食物是否含有特定過敏源。ALLIS已經準備進入美國市場，預計本月開放預購。

台灣科技部產學司司長許增如指出，TTASV是唯一長期駐點矽谷、專注於輔導台灣科技新創在美國發展的科技部計畫。過去五年輔導超過150個團隊。通常台灣新創比較擅長「B2B」（企業對企業）的科技，但看準了消費者市場大、投資人多，近年也有許多團隊把科技應用在民生上，而ALLIS就是一個很好的例子。

ALLIS希望讓食物過敏檢測變得較為容易。（優勢感測提供）

ALLIS共同創辦人黃貞翰指出，自己幾年前到哈佛大學分享偵測癌症的系統，恰巧遇到當地急診室醫生。對方提出急診室食物過敏的患者不少，而這套系統可應用於偵測過敏源上。他與專注生化、曾任職中研院研究員的ALLIS執行長陳雯灝 (Leo Chen) ，共同開始發想，打造出搭配不同檢測試劑，快速偵測各種種類過敏源的方式。麩質檢測的部分，未來有興趣的民眾可以在www.getallis.com預購，定價約200美元。拋棄式試劑如果以每月測試10次來計算，每月花費約50美元。

矽谷廚師暨部落客「矽谷吉姆」Jim Chen以他在美國美其林餐廳、領英員工餐廳等工作的經驗指出，客人詢問並要求要無麩質餐點的情況相當普遍。而對無麩質過敏反應嚴重的患者來說，更因為害怕吃到過敏物，只敢到固定幾家餐廳用餐，也等於限制享受口福的機會。

他進一步說，很多美國人也相信無麩質食品可避免引發心血管、腸道等疾病，還能改善膚況、維持身體健康，願意花更多費用來購買相關食品。

對於家中有麩質過敏的父母來說，小孩吃到麩質食品會起疹子。但大部分餐廳都沒標示哪些是無麩質餐點，導致小孩能吃的餐點選擇很少，「遇到沒有標示有沒有麵粉的食物的時候，就怕萬一，不敢給小孩吃。要是能知道到底有沒有麩質，美食選擇就更多了。」

陳雯灝指出，其實依照美國的法規，麩質含量在20ppm以下的產品即可標榜無麩質。但食品製造過程中仍可能產生交叉汙染，導致過敏嚴重的患者食用「無麩質食品」後，還是過敏，「平均每三分鐘就有一人因食物過敏被送進急診室，減緩食物過敏症狀的方法除了送急診外，就是施打一劑要價300美元的腎上腺素。」傳統檢驗食物過敏源的方法，雖然準確度高，但裝置體積大、每次偵測長達六小時，還要專業人員操作，但ALLIS只有手掌大小，輕便易攜帶。

她介紹，只要將想要檢測的食物，放進拋棄式的檢測試劑內，透過藍芽與手機連接，ALLIS便會在兩分鐘內偵測出食物是否含有特定過敏源。

陳雯灝表示，當初在博士班做研究時，認為自己開發的產品技術含量很高，應該就能符合消費者的期待。不過進入業界，才發現產品與市場需求還有一段距離，經過多年改進，才做出消費者滿意的產品。