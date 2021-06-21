挪480萬警察預算處理遊民問題 金山議員提案 市長反對

舊金山警察部門的預算案增減問題，再起爭議。(本報檔案照)

舊金山警察 部門的預算 案增減問題，再起爭議。進步派市議員最新提出了一個響應無家遊民問題的解決方案，要求削減數百萬的警察經費，掀起政壇又一輪的對立。

多個進步派市議員提出的一個「同情替代響應隊伍」（Compassionate Alternative Response Team，簡稱「CART」），旨在全權負責所有有關於遊民的報警事件。但是市長布里德（London Breed）則反對這個計畫，認為舊金山現有的遊民響應機制，已經和這個新的隊伍項目類似。

如何解決遊民濫用藥品毒品、無家遊民心理問題的事情始終是現代都市的一大難題。在舊金山，政界普遍認同需要使用社工、醫療團隊，來替代警察去回應遊民相關的報警。

此前布里德宣布成立了一支「街頭危機應急隊伍」（Street Crisis Response Team），24小時有人值班，應對所有有關311和911的報警電話，像是遊民吸毒、精神疾病、以及其他心理疾病和藥物過量、行為異常等的事件。有的311和911的緊急事件，都是涉及一些遊民心理、行為異常問題，如果是一名持槍警察在現場處理，可能會讓事件「惡化」。這個現有的應急隊伍則多是由醫療成員組成，包括至少一名來自消防局的護理專業人員（paramedic），行為治療師和衛生局的相關醫護人員。

而現在，進步派的議員則要求成立最新的「CART」，需要從警方的經費中再次拿出480萬元左右。多位市議員都認為，這個隊伍可以處理遊民相關的報警事宜，這樣子最終能夠幫政府省錢。舊金山每年都有會數萬個遊民相關的報警電話，平均每天都有接近180通相關的報警電話，耗資巨大。進步派市議員認為CART的介入，分擔部分警察的工作，這樣能夠更專業地對待遊民問題，同時也可以減少經費支出。

布里德則強調希望市議會目前不要削減警察預算，尤其是警察學院的招生預算，來維持警力。她也表態理解華裔社區對於社會治安的關注，強調步行巡警在街頭能夠具有威懾力，讓大家對於感受到安全。

舊金山市政府預算案在議會中已經開始審議，並且即將進入修訂、表決的環節。