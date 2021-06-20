94歲金山華裔老婆婆遭刺傷 影像曝光 無人伸援手

婆婆被嫌犯連刺多下。（視頻截圖）

舊金山 94歲的華裔婆婆在街頭遭砍的事情，案情持續有更新。本地英文電視台獲得了現場的監控錄像，拍下了整個攻擊刺傷的過程。

本地KPIX、KGO等電視台都獲得了當時在Post街街頭的案發現場視頻，並且發布在社交傳媒上。案發當時是6月16日上午10時左右，視頻顯示，94歲的越南 華僑婆婆Anh Taylor緩慢走在街上，嫌犯也走在路上，並且靠近她，之後便直接在她身上刺了幾下。

婆婆被刺之後，自己扶著牆，頭也撞在牆上，但是並沒有摔倒在地。嫌犯大搖大擺走開之後，婆婆扶著牆站好，回頭看了嫌犯。視頻中也有其他路人走過，但是沒有人立刻衝向前幫助婆婆。視頻全場大約是45秒，刺傷的過程只有短暫兩三秒左右。隨後婆婆一直站在路邊。

視頻在推特上的地址是：https://twitter.com/BettyKPIX/status/1405736662097829893。（內容可能會引起不適，請謹慎觀看。）

婆婆受傷之後住院的照片。（家屬提供）

婆婆住院後，預計在6月18日周五出院。18日當天下午3時左右，婆婆的外甥女Vivianne通過短信回應表示，還在等待醫院的電話去接婆婆回家。婆婆在住院期間也接受了多家電視台的視頻採訪，用英文簡單表示對自己遇襲事件的看法。

案件中被捕的嫌犯，35歲的考伊奇（Daniel Cauich）此前有作案前科，在本案中被舊金山地檢處起訴企圖謀殺等罪。6月18日下午，案件首次在法庭聆訊，據悉考伊奇否認控罪，同時被法庭裁定繼續收押，不得保釋。

庭上也宣讀了婆婆外甥女Vivianne的聲明，表示婆婆的手部可能會有永久性的傷殘，也指出婆婆從前在東南亞 經歷過戰亂，在美國生活平靜，現在卻天翻地覆。

考伊奇前科累累，但是仍然可以自由走在街上，成為爭議焦點。地檢處也在聲明中表示，曾多次起訴考伊奇，並且要求法官收押他，但是法官此前裁定將他釋放。