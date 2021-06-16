灣區本周熱浪來襲 部分地區氣溫可高達110度

灣區本周將出現熱浪，部分內陸地區氣溫可能高達110度。（Getty Images）

還未正式進入夏季，灣區 本周又將有熱浪 來襲，部分地區氣溫可能高達110度。

已發布高溫 預警的國家氣象局表示，熱浪將於16日到達灣區，平均溫度將上升到90多度，部分內陸地區氣溫將破百，最高可達110度。氣象局預測，這波熱浪將持續到周末，最高溫將出現在17日和18日。氣象學家狄亞茲（Gerry Diaz）說：「未來幾天可能會像烤箱一樣熱。」

狄亞茲表示，沿著猶他州、科羅拉多州、亞利桑納州和新墨西哥州四個角落上空形成的高氣壓，是造成這股熱浪的原因。灣區高溫預警從16日上午9時開始生效，這波熱浪中的最高溫會出現在17日和18日。東灣山區和山谷、聖他克拉拉谷、聖他克魯茲山區和南灣地區的氣溫會升至90多度，內陸地區氣溫會升至100多度。

氣象局另外還發布了超高溫預警，有效期從18日上午11時到19日下午1時止，東灣如利佛摩（Livermore）和安蒂奧克（Antioch）等地氣溫可能高達110度。

加州獨立電力系統營運商（California Independent System Operator，簡稱ISO）15日表示，在這樣的高溫下，需要省電才能避免輪流停電。

ISO表示，他們會在16日到18日三天從中午12時到晚上10時限制營運，並可能在這三天下午4時到9時另外再發布節約用電警報（Flex Alert）。

狄亞茲表示，好消息是，未來幾天的風力會轉弱，從而降低了高溫可能導致爆發野火的可能性，同時，這波熱浪持續的天數較短，預測17日之後，氣溫就會因為海風吹拂開始下降。