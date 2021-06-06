金山市長專欄／拚復甦 增加亞裔社區預算

布里德市長訪亞太裔社區團體。

親愛的讀者們：

剛過去的周二，我在華埠的黃顯護兒童遊樂場，與市府和一衆社區領袖宣布了我為舊金山 定下的財政預算案。

2020年3月，我與官員和商界成員一同站在華埠宣布一系列應對新型冠狀病毒的措施。當時，我們不知道情況會變得如此艱難，又不知道居民和整個經濟會受到多大影響。去年，由於疫情，我們的預算流程被推遲，面臨著巨大的預算赤字。但幸好，舊金山居民相互保護的努力、新型冠狀病毒疫苗以及聯邦政府的真正支持，過去將近15個月，情況在不斷好轉中。

我們的預算歷史性增加撥款以滿足市內的重要需求，同時審慎理財並確保未來的財務彈性。我相信我們可以推動公平和可持續的經濟復甦，讓舊金山在疫情復甦時，比以往更強勁。

感謝代表市內近60個社區組織的亞太裔代表一同合作，我宣布了在這財政預算案中大大增加為亞裔 社區的撥款。服務機構可利用這筆撥款為長者、家庭及兒童提供重要服務。除此三個重點，以下還包括其中一些項目：

停止仇視亞裔社區

300萬元 - 擴大長者護送計劃及受害人服務

300萬元 - 華埠藝術、文化和旅遊復甦與發展基金

50萬元 - 停止仇視亞裔宣傳運動

支持經濟復甦

530萬元 - 華埠小商業支持基金，包括幫助華埠商業留住員工和中文外展服務以支援商戶申請本地、加州和聯邦撥款計劃。

解決不平等問題

當我們繼續看到灣區及全國針對亞裔社區尤其是長者的可恥仇恨和攻擊時，我們必須採取行動。還要確保在亞裔社區不會在新冠疫情復甦進程落後於人。當中一些工作包括：

確保繼續與社區組織合作開展疫苗接種和檢測工作；

向亞裔小商業提供贈款，得以繼續營業；

通過培訓工作及壯大勞動力；

確保長者能夠獲得糧食和重要資源；

為長者的身心健康提供支援，特別因居家避疫所造成的影響。

布里德市長訪安老自助處。

我們還會為社會保障安全網提供撥款，幫助社區內長者和兒童等最有需要的人士，並致力以公平的方式讓每位舊金山居民都能從這場疫情中恢復過來。

最後，我深明公共安全議題對華人社區非常重要，尤其是在灣區內對亞裔社區的攻擊不斷。我們需要警員巡邏，營造積極的社會氛圍，令社區及長者感到更安全。我們需要警察 應對暴力罪行、嚴重財產罪案和其他重要問題，讓舊金山居民得到支援。這些警員亦會與其他非警察部門例如社區大使等一同努力確保市內安全。

而每年因退休或其他原因，我們流失大約80名警員。在我的預算中，我提議在兩年預算中的每年增加兩班警察訓練班，這樣我們才能在現有警員離開時，保留目前的警隊規模。現在，通過這些課程的責任已經落在舊金山市議會。如果議會否決我的撥款，我們將無法彌補退休警員數目，市內警力就會萎縮。削減警察學院課程將減少街道上和市內的警察人數。這代表著更少的警察巡邏，更少的警員應對911求救電話，更少的警員調查案件和逮捕暴力罪犯。我希望舊金山市議會會通過這些警察訓練班，讓我們能夠維持當前警員人數的水平。

請在微信上添加我以獲取更新和資源：londonbreed。

敬安！祝願您平安健康。

舊金山市長 倫敦．布里德