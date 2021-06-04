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東灣屋崙、都布林連環搶 華人遭跟蹤劫財

記者劉先進／都布林報導
東灣都布林社區一向較為安全。2日晚上，在Clifden Court路發生跟蹤受害者入室搶劫，60歲男性受害者被劫匪開槍擊中。（記者劉先進／攝影）
東灣都布林社區一向較為安全。2日晚上，在Clifden Court路發生跟蹤受害者入室搶劫，60歲男性受害者被劫匪開槍擊中。（記者劉先進／攝影）

東灣屋崙（Oakland，也譯奧克蘭）和都布林（Dublin）華人社區，日昨發生兩起連環持槍搶劫。數名劫匪先在屋崙美麗湖附近搶劫一對華人父女，再到都布林Clifden Court路跟蹤華人到車庫入室搶劫。60歲的男屋主試圖追回被搶財物，遭劫匪開槍打中。受害者做了手術，情況穩定。劫匪後來燒掉搶劫用車，換了一輛車逃竄。警方正全力搜捕。

都布林華裔市議員胡欣（Sherry Hu）和警局向本報確認，確有此事發生，但難以確定此次入室搶劫是否有種族動機。

劫匪搶手袋 受害人以為是假槍

屋崙華埠金寶石餅店東主傅宏基（Weng Kee Fu）表示，母親和屋崙美麗湖社區的受害者住在同一層樓，相互認識，2日就得知搶劫經過。當天，在屋崙東12街夾2街的老人公寓門口，至少2個年輕非裔劫匪搶劫，一個持有長槍，一個拿手槍。劫匪先是搶了80多歲華人長者的一袋東西，然後再去搶劫老人女兒的手袋。華人女子扯住手袋不鬆手。隨後，劫匪拿出槍恐嚇，還用槍托砸華人女性，最終成功得手。據事後華人女子說，手袋中有很多貴重物品，包括車鑰匙和駕照等。又懷疑對方拿的是假槍，所以才抓住手袋不放。

根據執法部門的消息，劫匪當時駕駛一輛黑色四門車逃離現場。車子右邊玻璃有裂痕，用有顏色的膠紙貼住。傅宏基推測，或許是因為賊車標誌明顯，所以到都布林入室搶劫華人得手後，才燒掉自己的車子，換另外一輛車逃竄。

想搶回財物 屋主被開槍擊

3日下午12時許，記者來到搶劫發生的都布林Clifden Court路，連續走訪多個周邊鄰居，他們均表示，沒有聽到槍擊聲或搶劫案發生。菲律賓裔市民Sonny說，在都布林居住20年，社區治安一向非常好，這還是首次聽說有入室搶劫發生。

都布林警局在給本報的聲明中說，2日晚上7時30分，警方接到報告說，Clifden Court地區發生搶劫和槍擊事件，於是趕到現場得知。一名60歲的男子回到住所停車後，有三名身份不明的男子靠近，索要財物。雙方發生爭執。三名嫌疑人在搶劫受害者的個人物品前對其進行人身攻擊。嫌疑人跑向附近的一輛車，而受害人則追了上去，試圖從嫌疑人的車輛中取回被盜物品，結果被一名嫌疑人開槍擊中。嫌疑人逃離現場，到場警員趕緊將受害者送往當地醫院接受手術治療。目前受害者住院治療，情況穩定，預計會康復。

警局巡邏隊在該地區搜索嫌疑人和車輛，但沒有找到他們。目前嫌疑人還未確定。警方呼籲，若公眾知道任何有助於調查的訊息，請盡快聯繫警局。都布林警局隊長施密特（Nate Schmidt）對本報表示，隨著調查的深入進行，才能確定受害者是否因其種族或經濟地位而成為下手目標。

取得車牌號碼 全力緝凶搜捕

市議員胡欣3日表示，確認發生此次搶劫，並分享了都布林市府的訊息。訊息說，警方正在積極調查這起可能的入室搶劫案。事件發生在Inspiration Drive（即Clifden Court附近）一條死路路段。

受害者似乎是在某個地方被三個劫匪跟蹤回家。搶劫發生在受害者車庫中。一位居民被劫匪開槍打中，在醫院接受治療，並做了手術，正在恢復中。嫌疑人2日在屋崙參與了其他持槍搶劫。隨後，他們在都布林駕駛的車輛被燒毀，目前逃竄使用的是另一輛車。警方已經獲得車牌號碼，正在搜捕中。

雖然受害者是華人，但都布林警方表示，還未確定此次搶劫是否有種族動機。當警方收到不影響調查的其他資訊時，將積極與社區分享。

華人 屋崙 槍擊

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